Equipe de France: vers une liste élargie jeudi, pour le prochain rassemblement

Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps annoncera ce jeudi la liste des internationaux retenus pour les matchs de qualification pour le Mondial 2022 contre l'Ukraine, le Kazakhstan et la Bosnie. Comme en novembre, ce ne sont pas 23, mais 25 ou 26 joueurs qui pourraient être appelés.

C'est un rassemblement particulier qui attend les Bleus la semaine prochaine. Parce qu'il marquera le début de la campagne de qualification pour la Coupe du monde 2022, avec des matchs contre l'Ukraine (24 mars), le Kazakhstan (28 mars) et la Bosnie (31 mars), mais surtout parce qu'il sera la dernière occasion pour les joueurs de se montrer à Clairefontaine avant l'Euro estival.

Qui seront les heureux appelés par Didier Deschamps ce jeudi? A priori, pas de grande surprise à attendre. D'autant que les quelques jeunes qui pouvaient postuler à une place dans le groupe, comme Houssem Aouar, Eduardo Camavinga, Jules Koundé ou Boubacar Kamara, ont été convoqués avec les Espoirs par Sylvain Ripoll. Ils ne seront pas dans la liste A.

Point médical pour Coman, Pogba et Martial

Cette liste, comme lors des deux derniers rassemblements, devrait d'ailleurs être élargie, compte tenu du contexte sanitaire. Ce ne sont donc pas 23, mais 25 ou 26 joueurs qui pourraient être convoqués par Deschamps, parmi lesquels quatre gardiens, qui devraient être Hugo Lloris, Steve Mandanda, Mike Maignan, et Benoit Costil.

En défense, on devrait retrouver Benjamin Pavard, Léo Dubois, Lucas Hernandez, Ferland Mendy, Presnel Kimpembe, Clément Lenglet, Raphaël Varane et Kurt Zouma. Au milieu, N'Golo Kanté, Steven Nzonzi, Adrien Rabiot, Moussa Sissoko et Paul Pogba - selon son état de forme - sont attendus. Tanguy Ndombele pourrait aussi faire son retour en bleu.

Quant au secteur de l'attaque, il devrait rassembler Wissam Ben Yedder, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Marcus Thuram, Kingsley Coman et Anthony Martial, lui aussi selon son état physique.

En effet, un point médical doit être fait ce mercredi soir au sujet de Kingsley Coman (gêne musculaire), Pogba (blessé à une cuisse début février) et Martial, qui n'a pas joué le week-end passé. Dayot Upamecano est lui forfait.