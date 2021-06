Hongrie-France: L'énorme raté de Griezmann devant Gulasci

À la 14e minute d'Hongrie-France, Antoine Griezmann s'est retrouvé devant un but vide et a frappé sur le gardien hongrois... avant d'être signalé en position de hors-jeu.

Antoine Griezmann a fait preuve d'un inhabituel manque de justesse devant le but. Dans une première période largement dominée par l'équipe de France, l'attaquant du Barça a raté l'immanquable devant le but hongrois. Il attend toujours son premier but dans cet Euro.

Le but était ouvert

Aux vingt mètres, Karim Benzema tente sa chance du droit et cadre son tir mais Peter Gulasci se manque sur son arrêt. Le ballon revient rapidement sur Antoine Griezmann qui a le cadre ouvert. Mais le numéro 7 des Bleus fait le mauvais choix et frappe sur le gardien hongrois qui repousse cette fois-ci avant que sa défense n'écarte définitivement le danger.

L'arbitre de touche lève de tout façon son drapeau pour une position de hors-jeu dans les secondes qui suivent. Presque un soulagement tant l'opportunité semblait immanquable avec une partie gauche du but complètement vide...

Benzema également proche du 1-0

Quelques instants plus tard, ce fut au tour de Karim Benzema de manquer son geste en position idéale. Servi en retrait par une offrande de Kylian Mbappé (31e), le buteur du Real Madrid ne cadre pas sa reprise en une touche. Des ratés qui pourraient finalement coûter très cher puisqu'à la pause, l'équipe de France est menée par la Hongrie, ultra réaliste et qui est passée dans le temps additionnel grâce à Fiola (45e+2).