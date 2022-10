FFF: face à la crise, Le Graët organise un séminaire

Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, va organiser un séminaire mercredi avec son comité exécutif pour resserrer les liens alors que l’instance en crise est dans le viseur du ministère des Sports, relate L'Equipe.

Noël Le Graët resserre les rangs. Selon L’Equipe, le président de la FFF va organiser un séminaire avec son comité exécutif, mercredi, afin de ressouder ses équipes en pleine période de crise. La convocation du dirigeant a surpris en interne alors qu’un comité exécutif était prévu jeudi avant d’être annulé et remplacé par une courte réunion téléphonique lundi.

La Fédération est dans l’œil du cyclone depuis plusieurs semaines après la publication d’un article de So Foot à base de témoignages dénonçant de nombreux problèmes, dont celui de harcèlement sexuel de la part de certains membres haut placés. Le Graët est lui-même accusé d’avoir envoyé des SMS graveleux à plusieurs employées de l’instance.

Les motivations de Le Graët interrogent

Selon L’Equipe, Le Graët a déjà assuré à son comex qu’il n’était pas l’auteur de ces messages, comme il l’a également fait devant Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports. Fin septembre, cette dernière a commandé un audit auprès de la FFF après avoir rencontré Le Graët et sa directrice générale Florence Hardouin.

Ce séminaire interroge des membres de la Fédération sur les motivations du président et les éventuelles annonces qu’il pourrait faire, relate L’Equipe. Le patron pourrait tout simplement resserrer les liens au cœur de cette tempête et réaffirmer son leadership face à d’éventuelles ambitions pour lui succéder en cas de départ anticipé.

En septembre, le patron du football français avait assuré ne pas vouloir quitter son poste avant la fin de son mandat en décembre 2024. "Si ma santé reste stable, si je vais bien, il n'y a absolument aucune raison que j'arrête, avait-il affirmé dans L’Equipe. Je suis très bien à mon poste et tout le monde m'aime bien. J'ai la chance d'être apprécié." Une exception pourait toutefois précipiter son départ. "S'il y avait une Coupe du monde catastrophique, tout le monde devrait peut-être partir, avait-il lancé. C'est possible. Mais (...) j'ai l'intention claire, nette et précise d'aller au bout de mon mandat."