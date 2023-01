FFF: "Le Graët n’est pas normalement constitué", se lâche Larqué

Invité d’Apolline Matin sur RMC ce mercredi, Jean-Michel Larqué, consultant pour RMC Sport, avoue ne rien attendre du comité exécutif de la FFF convoqué ce mercredi au sujet de Noël Le Graêt dont il n’imagine pas qu’il puisse présenter sa démission.

De la colère et une sorte de dégoût. Invité d’Apolline Matin sur RMC ce mercredi, Jean-Michel Larqué, consultant pour RMC Sport, a indiqué ne rien attendre de particulier du comité exécutif de la Fédération française de football (FFF) convoqué en urgence ce mercredi matin. Il y sera question de l’avenir de Noël Le Graët, sous le feu des critiques pour ses propos sur Zinedine Zidane, dimanche sur RMC. Rien n’oblige le président à quitter ses fonctions mais il peut être encouragé à démissionner par les membres du comex. Mais Larqué s’interroge sur les intentions de ces derniers dont ils dénoncent l’inaction et l’entre-soi.

"A l’heure où on se parle, je n’en sais strictement rien, confie-t-il. Le seul qui s’est exprimé à la suite des propos déplacés du président est Eric Borghini, lui-même avocat de formation, et il ne nous a pas éclairé là-dessus. La FFF, comme la Fifa, sont des organes où les gens gravitent et grenouillent depuis des années et considèrent qu’ils sont un Etat dans l’Etat. (...) Ces gens-là ont le sentiment d’être libres dans ce qu’ils peuvent faire."

"Dans sa boite crânienne, il n’a pas du tout le comportement moral d’une personne normale"

Larqué rebondit ensuite sur la "situation particulière" de Didier Deschamps prolongé samedi jusqu’en 2026 par Le Graët, sans que ce dernier n’en avise le comex en amont. L’illustration d’une déviance du pouvoir, selon Larqué. "C’est la première fois que le salarié lui-même annonce devant l’assemblée fédérale que son patron a eu la gentillesse de le prolonger quatre ans, au-delà même du mandat qui lui est accordé, s’époumone-t-il. On fait sa petite cuisine entre soi. Aujourd’hui, s’il était normalement constitué, le président de la FFF partirait mais il n’est pas normalement constitué. Dans sa boite crânienne, il n’a pas du tout le comportement moral d’une personne normale."

Il tacle aussi les réactions de la base, à savoir les présidents de districts et de ligue qui votent lors des élections pour la présidence de la FFF. "J’ai lu les réactions de président de district qui sont les électeurs, fait-il remarquer. Dans une interview à Sud-Ouest, le président de district du Lot-et-Garonne a dit: ‘je me demande si le président ne serait pas tombé dans une piège’. Les électeurs eux-mêmes n’ont aucune réaction, c’est électroencéphalogramme plat chez ces gens-là. On les amène sur Paris en avion ou en train, on leur donne à manger, on leur tient la main pour appuyer sur le bouton pour voter et ils sont contents. C’est de l’entre-soi permanent."