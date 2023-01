FFF: le Comex va se réunir en urgence à la demande de Noël Le Graët

Comme annoncé par Le Parisien et, et confirmé par RMC Sport, le comité exécutif de la Fédération française de football va se réunir en urgence mercredi matin à la demande de Noël Le Graët. Selon nos informations, le président pourrait également convoquer sa directrice générale, Florence Hardouin, dans les prochains jours et songerait à une mise à pied.