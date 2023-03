FFF: les enjeux du brûlant Comex de ce jeudi, Diacre devrait être poussée vers la sortie

En plus de se pencher sur le cas de Florence Hardouin, le comité exécutif de la FFF va étudier la situation de la sélectionneure des Bleues Corinne Diacre, plus que jamais sur la sellette.

Le comité exécutif de la FFF se réunit à nouveau, ce jeudi à 9h30. À l’ordre du jour, notamment, un point sur la situation de Florence Hardouin. La FFF souhaite s'en séparer non plus pour faute grave mais par rapport aux conclusions du rapport d’audit. Le président Philippe Diallo doit aussi faire un point sur le recrutement d’un nouveau directeur général pour la remplacer.

>> Toutes les infos sur la crise à la FFF en direct sur RMC Sport

La commission devrait plaider le départ de Diacre

Le point le plus attendu concerne le football féminin et notamment la situation de Corinne Diacre, désavouée publiquement par plusieurs joueuses dont la capitaine Wendie Renard. La commission composée de Jean-Michel Aulas, Marc Keller, Laura Georges et Aline Riera doit donner ses recommandations après avoir consulté plusieurs acteurs et actrices du foot féminin ces derniers jours. La recommandation devrait être de se séparer de Corinne Diacre.

La décision finale reviendra à Philippe Diallo. Reste à savoir quelle forme prendra le départ de Diacre: négocié ou contentieux. L’avocat de la sélectionneure a clairement annoncé la couleur en disant qu’il n’y avait "aucune raison" de la limoger.

Une fois le départ de Diacre acté, Philippe Diallo pourra alors se pencher concrètement sur son successeur. Plusieurs pistes existent déjà, notamment celle menant à Hervé Renard comme révélé par RMC Sport.