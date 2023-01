FFF: Oudéa-Castéra explique que Macron est "déçu" et "choqué" après le nouveau dérapage de Le Graët

Amélie Oudéa-Castéra a révélé ce lundi comment Emmanuel Macron avait réagi à la nouvelle sortie de route de Noël Le Graët, dimanche sur l'antenne de RMC. Le président de la République a reçu tel un choc les déclarations du patron de la Fédération française de football.

Une affaire qui n'en finit plus de faire réagir... et même au plus haut sommet de l'Etat. Invité exceptionnel de l'émission "Bartoli Time" ce dimanche sur RMC, Noël Le Graët a eu des "propos maladroits" voire plus que limites envers Zinedine Zidane mais aussi sur la gouvernance de la Fédération. Au lendemain de cette saillie du président de la FFF, Amélie Oudéa-Castéra a appelé les instances à prendre les mesures nécéssaires. La ministre des Sports a également dévoilé comment le président de la République, Emmanuel Macron, avait réagi face aux récentes déclaration de Noël Le Graët.

"Le président de la République est comme tous les Français, il est vraiment déçu et vraiment heurté quand de tels propos sur de telles légendes du sport français et du sport mondial sont tenus, a lâché le membre du gouvernement lors d'un point presse exceptionnel tenu ce lundi. Il est choqué comme nous l’avons été chacun."

Oudéa-Castéra: "Une parole en roue libre"

Vivement critiqué après ses propos sur "Zizou", Noël Le Graët lui a présenté des excuses via un communiqué. Mais selon de nombreux observateurs, aussi bien des entraîneurs de L1 que des consultants sportifs ou même des hommes politiques, le président de la FFF est allé trop loin. Sa dernière sortie est la goutte de trop aussi pour Amélie Oudéa-Castéra qui espère le voir partir au plus vite.

"Ce n'est pas à la hauteur de ce que mérite cette grande Fédération et ce grand sport aux deux millions de licenciés. Il y a différentes dimensions dans le rôle d'un président de Fédération. Il y a une dimension de représentation qui est aujourd'hui en faillite, avec une parole en roue libre, a encore estimé la ministre lors de son point presse ce lundi. Ce constat nous a tous choqués, il est important que le Comex de la Fédération française de football en prenne toute la mesure dans un temps d'échange que je l'invite à avoir. Il faut que le Comex s'en empare et s'exprime dessus. Il y a dans le Comex des personnalités imminentes et je souhaite qu'elles puissent peser de tout leur poids pour remettre cette Fédération sur de bons rails."