FFF: "Main sur la cuisse", "proposition indécente"... De nouveaux témoignages accusent Noël Le Graët

Alors que Noël Le Graët va être auditionné ce mardi dans le cadre d’un audit sur les dysfonctionnements à la FFF, Radio France dévoile les témoignages de plusieurs femmes à l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR). Avec de nouvelles accusations.

Plus que jamais, Noël Le Graët est dans l'œil du cyclone. Alors qu’il a choqué toute la planète foot - et au-delà - avec sa sortie déplacée sur Zinédine Zidane sur RMC, le président de la Fédération française de football est rattrapé par l’enquête sur les dysfonctionnements au sein de l’instance qu’il dirige.

>> Noël Le Graët en pleine tempête: toutes les infos EN DIRECT

Noël Le Graët à a déjà été entendu à une reprise dans le cadre de cet audit commandé par le ministère des Sports après de nombreux témoignages de salariés ou anciens salariés dénonçant le climat délétère au sein de l’instance, certains accusant même Le Graët de harcèlement sexuel, ce dont le président de la FFF s’est toujours défendu.

Alors que le patron du football français va être auditionné une seconde fois ce mardi dans le cadre de cet audit, Radio France dévoile les témoignages de plusieurs femmes à l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR). Et ces derniers mettent en avant une attitude déplacée et dérangeante de la part de Noël Le Graët compte tenu du lien hiérarchique.

"Des appels répétés reçus après 22 heures, voire 23 heures"

Une ancienne cadre de la Fédération a notamment montré des textos et des messages Whatsapp aux enquêteurs. Radio France mentionne des invitations à dîner ou encore des messages qui se terminent par "je vous embrasse”. Des appels répétés reçus "après 22 heures, voire 23 heures" sont également évoqués.

Une autre collaboratrice a assuré aux enquêteurs avoir effectué un déplacement officiel en avion au cours duquel "Noël Le Graët lui a posé la main sur la cuisse". D’après elle, le président de la FFF lui a également fait part de "sa volonté qu’(elle) se mette en jupe lors du voyage", tandis que l’assistante du dirigeant breton lui a recommandé "de ne pas accepter de rendez-vous avec lui après le déjeuner car il est alcoolisé". Enfin, une ancienne dirigeante révèle "une proposition indécente" qui l’a "estomaquée". Cette dernière assure avoir "refermé la porte grâce à son expérience".

Ces faits sont moralement condamnables mais pas illicites. Comme le souligne Radio France, ils ne semblent pas nécessiter l’activation de l'article 40. Celui-ci dispose que "toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs".

"Sonia, je suis à ma troisième bouteille, je vous attends pour la quatrième"

Ces témoignages viennent s’ajouter à ceux déjà dévoilés dans une enquête de So Foot il y a plusieurs semaines et, beaucoup plus récemment, celui de Sonia Souid. Au micro de BFMTV ce mardi matin, l'agente de joueurs et de joueuses a dénoncé le comportement déplacé du président de la Fédération française de football entre 2013 et 2017 et notamment son attitude au cours d’un rendez-vous chez lui en 2014. Les accusations de l'agente n'entrent pas dans le cadre de l'enquête réalisée par l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche.

"Lors de ce rendez-vous, il me dit clairement que si nous étions plus proches, mes idées se concrétiseraient, confie Sonia Souid. Et là, je me prends une claque énorme. Parce que j’ai mon président de la Fédération française de football qui me voit. (...) comme deux seins et un cul en fait."

Après ce rendez-vous, Sonia Souid explique avoir "passé son temps à esquiver" les appels du patron de la FFF. "À chaque fois, il tombe sur ma messagerie vocale, mais c'est une personne qui laisse très peu de messages. Sur quatre ans où l'on s'est connus et où il m'a proposé de dîner avec lui je ne sais combien de fois, il ne m'a laissé que très peu de messages vocaux."

L'agente de joueurs a fait écouter à BFMTV un message vocal datant de juillet 2017, envoyé en soirée par le président de la FFF: "Sonia, je suis à ma troisième bouteille, je vous attends pour la quatrième." À l'issue de l'interview, Sonia Souid a montré devant la caméra de BFMTV plusieurs SMS que Noël Le Graët lui a envoyés. "Vous me manquez", "Êtes-vous libre demain soir?", "Puis-je vous inviter à dîner demain soir, j'insiste", écrit notamment le patron de la FFF.