FFF: le président de l'association du football amateur demande la démission de Noël Le Graët

Alors que l'étau se resserre autour de Noël Le Graët après son interview sur RMC, Eric Thomas, le président de l'association française du football amateur, dénonce des "propos irrespectueux et irresponsables" et demande la démission du président de la FFF.

Noël Le Graët est en pleine tempête. Après son interview donnée dimanche dans Bartoli Time sur RMC dans laquelle il s'en prend à Zinédine Zidane (avant de s'excuser le lendemain pour ses "propos maladroits"), le président de la FFF doit faire face au témoignage accablant de Sonia Souid, qui raconte comment le président de la Fédération française de football l’avait sollicitée avec insistance et pendant des années.

Sous le feu des critiques et ciblé par un audit, Noël Le Graët se retrouve fragilisé à la tête de la FFF, et est la cible d'une vague de consternation. "L'intervention du président de la FFF a dérapé, ce n'est pas la première fois mais c'est une fois de trop. Ces propos envers Zinédine Zidane sont inexcusables, inadmissibles et irresponsables. Ces prises de paroles n'ont pas lieu d'être, confie Eric Thomas, le président de l'association française du football amateur. Un président de Fédération ne devrait pas dire ça. Ces prises de paroles bafouent les valeurs du sport, c'est pour cela que l'AFFA a demandé la démission du président de la FFF."

"Ses déclarations sont nulles et non avenues"

L'interview donnée dans l'émission Bartoli Time dimanche est "la fois de trop" pour Eric Thomas, qui estime toutefois que "la démission ne réglera pas tout". "On demande une gouvernance qui soit enfin démocratique et transparente, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le président de la FFF et le Comex ne sont pas élus, ils sont désignés. C'est un système de 216 grands électeurs qui désignent un président de Fédération qui, aujourd'hui, est totalement hors-sol. Ça fait onze ans qu'il est président et plus de 5.000 clubs ont disparu."

Les déclarations de Noël Le Graët "sont nulles et non avenues" pour l'AFFA. Face à une situation qui n'est "plus tenable pour lui", l'association demande au patron de la FFF de "transmettre son mandat à la secrétaire générale de la Fédération" (Laura Georges, ndlr). "Ce que je demande au futur président par intérim de la FFF, c'est de mettre en oeuvre la législature qui impose le vote des clubs amateurs. Ce n'est pas encore mis en oeuvre par la FFF. C'est un président illégitime. Ce sont les professionnels qui décident du président de la Fédération. 40 clubs professionnels ont 37% des voix et les 14.000 clubs amateurs n'ont aucune voix."

Le foot amateur veut revenir sur le devant de la scène

L'AFFA demande un profond changement dans les mois à venir, à commencer par le retour de "la démocratie et de la transparence" au sein de la FFF. "On demande de désigner le meilleur projet pour l'avenir du football français, décidé par les présidents des clubs amateurs", poursuit Eric Thomas, qui dresse les deux images renvoyées par le football français.

"Celle des équipes de France masculine et féminine sont très bonnes. Par contre, celle renvoyée par les dirigeants du foot français est catastrophique. Si on gagne de la démocratie, on gagnera de la transparence. On demande que la Ligue de football amateur devienne l'égo de la Ligue de football professionnel. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas."