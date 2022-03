FFF: Noël Le Graët verrait bien Marc Keller lui succéder en 2024

Réélu l'an dernier jusqu'en 2024 aux commandes de la Fédération française de football, Noël Le Graët pense à Marc Keller, le président du Racing Club de Strasbourg, pour lui succéder. Tout en rappelant que ce dernier devra vendre son club pour pouvoir être candidat.

Il le voit comme son successeur légitime. Le plus crédible. Réélu il y a un an à la tête de la Fédération française de football, Noël Le Graët (80 ans) n’oublie pas de penser à la suite. En 2024, année de l’Euro en Allemagne et des JO à Paris, l’organisation sportive la plus puissante du pays devra se trouver un nouveau visage. Dans un entretien accordé à Pierre Ménès, Le Graët avance le nom de Marc Keller (54 ans), l’actuel président du RC Strasbourg. "C'est un homme qui a bien réussi sa vie, avec son club. Il ne la ramène pas pour tout et rien. Il devra vendre son club, ce n'est pas le plus facile. Mais s'il est libre, j'aimerais bien (qu'il prenne ma place)", appuie Le Graët.

Keller focalisé sur le Racing, pour l'instant

Ce n'est pas la première fois qu'il évoque cette piste. "Il se trouve que dans l'équipe actuelle, il est probable qu'il y ait un futur président de Fédération. Ceci dit, il faut être indépendant complètement et ce n’est pas si facile. Je pense à Marc Keller, qui est jeune et qui a du talent. Il faudrait vendre Strasbourg ou quitter le club, et ce n'est pas si facile qu'on le pense. Quand j'ai dû quitter Guingamp, il y a eu un petit côté crève-cœur", avait-il indiqué en février 2021 à RTL. Il avait aussi parlé de... Didier Deschamps: "Je pense qu'il ferait un président de Fédération remarquable. D'abord, les qualités sportives, vous les connaissez. Il sait compter et il a des contacts agréables avec nos sponsors, ça compte, avec vous tous. Ceci dit, je ne le vois pas dire après le Qatar : ‘Allez, ça m’intéresse.’ Je ne crois pas mais j’aurais aimé."

Arrivé aux commandes de l’équipe de France en 2012 en remplacement de Laurent Blanc, Deschamps sera en fin de contrat en 2022, à l’issue de la Coupe du monde au Qatar. Et après ? Il n'a a priori pas prévu de briguer la présidence de la FFF. Et Keller ? A chaque fois qu'il a été questionné sur le sujet, l'ancien international français a toujours répété qu'il était focalisé sur ses fonctions à Strasbourg. "Sur l’histoire de la succession, c’est vrai que mon nom est apparu ici ou là, disait-il l'an dernier à Ouest-France. Je reconnais que Noël Le Graët a dit que j’étais un successeur possible, qu’il m’aimait bien, c’est très flatteur. Mais il a rappelé aussi que j’étais président du Racing. C’est un club que j’ai fait grandir et qui doit encore grandir." Déjà membre du Comex (Comité exécutif) de la FFF depuis 2016, Keller avait été réélu en 2021 sur la liste de Le Graët.