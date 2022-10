FFF: nouvelles accusations de harcèlement sexuel contre Le Graët, Hardouin aussi ciblée

De nouveaux témoignages d’anciennes salariées de la FFF dénoncent le comportement inapproprié du président de l’instance Noël le Graët, accusé de harcèlement sexuel. Florence Hardouin, directrice générale, est aussi pointée du doigt pour avoir couvert ces agissements, qu’elle aurait elle-même subis, et pour son management brutal.

L’ambiance promet d’être lourde ce mercredi lors du séminaire organisé par Noël Le Graët avec son comité exécutif. Alors que le moment aura pour but de resserrer les liens face aux scandales qui visent la Fédération française de football (FFF), il interviendra dans un climat un peu plus pesant. Car Radio France vient de publier de nouveaux témoignages de femmes et quelques hommes ayant travaillé au sein de l’instance, dénonçant les comportements inappropriés du patron, de nouveau accusé de harcèlement sexuel, quelques semaines après la parution de premiers témoignages dans un article de So Foot.

"Avec moi, Noël Le Graët était vraiment lourdingue, confie une ancienne employée. Il me disait qu’il voulait me ramener chez lui. Il ne m’envoyait pas de sms. À cette époque, ce n’était pas un pro du téléphone. Mais c’étaient des invitations à répétition pour venir dîner avec lui." Elle affirme aussi qu’un jour Noël Le Graët lui a dit: "S’il se passe quelque chose entre nous, ne vous inquiétez pas, personne ne le saura." Cette même personne dénonce aussi Florence Hardouin, directrice générale qui aurait elle-même été la cible d’invitations "répétées et tendancieuses" de son supérieur. Elle est donc accusée d’avoir eu connaissance de ces agissements sans les dénoncer.

Une autre femme dénonce l'omerta sur le sujet du harcèlement sexuel et moral au sein de l'institution, faits dont elle accuse le Graët. "En 2016, je devais partir avec le président Le Graët en déplacement officiel, explique-t-elle. Pendant la semaine qui précède, il me harcèle en m’appelant quasiment tous les soirs pour me dire qu’il se réjouit d'y aller avec moi. Il me dit qu’il faut que je me mette en jupe le jour du voyage. Évidemment je refuse, je mets un pantalon. Dans l’avion, je suis à côté de lui, il pose sa main sur ma cuisse. Je l’ai repoussé en lui disant ‘président, on ne va pas commencer le trajet comme ça’." Malgré les refus répétés face à ces avances, Le Graët aurait tout de même insisté pour l’inviter à plusieurs reprises à le rejoindre dans sa chambre d’hôtel.

Ce dernier a démenti ces accusations à Radio France. "Je conteste fermement les prétendus comportements ‘déplacés’ à l'égard de salariées au sein de la FFF, a-t-il écrit. J’ai toujours entretenu des relations respectueuses avec mes collaboratrices et mes collaborateurs dans un climat de confiance mutuelle. Ces allégations anonymes à la fois mensongères et malveillantes visent manifestement à me nuire professionnellement et personnellement."

Un autre ancien salarié juge Le Graët en décalage avec son époque dans son rapport avec les femmes mais estime qu’il n’est pas "un pervers". Un ancien cadre dénonce, lui, "un climat sexiste et des comportements misogynes à la FFF". Parmi ces nouveaux témoignages, beaucoup accablent aussi le management de Florence Hardouin auprès des équipes et le délitement de sa relation avec Noël Le Graët qui aurait basculé dans une haine réciproque.

"Au départ, Le Graët avait besoin que Florence Hardouin prenne un certain nombre de responsabilités, confie un ancien salarié. Mais quand elle s’est trop rapprochée de l’Équipe de France, il s’est crispé. Aujourd’hui ils se détestent et cela déteint sur toute la fédération."

Hardouin accusée de lancer de fausses accusations contre Le Graët

Une ancienne directrice de la FFF raconte, elle, une drôle de scène accablant Hardouin. "J’allais quitter la FFF, situe-t-elle. Je vais voir Le Graët pour le saluer. Dans son bureau, il me demande, gêné, si j’avais raconté à Florence qu’il m’avait agressé sexuellement chez lui, en me plaquant contre un mur et en mettant sa main dans ma culotte. C’était faux. Oui, il était un peu lourd avec moi notamment quand il me faisait la bise, mais jamais il ne m’a agressée. Florence Hardouin a raconté n’importe quoi au président. Elle a besoin d’avoir des dossiers sur les gens, voire même d’en créer, pour asseoir son pouvoir. On parle d’un système Le Graët mais elle en fait partie."

Contactée par Radio France, Hardouin a démenti ces "allégations mensongères" en rappelant qu’un audit demandé par le ministère des Sports était en cours. Selon L’Equipe, la mission, demandée par la ministre Amélie Oudéa-Castéra après une rencontre avec le Graët et Hardouin le 16 septembre, va débuter jeudi.