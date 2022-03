France-Afrique du Sud, les compos: beaucoup de premières et de changements pour les Bleus

Pour le deuxième match amical du rassemblement, ce mardi contre l'Afrique du Sud (21h15), Didier Deschamps a opéré à huit changements par rapport à l'équipe victorieuse de la Côte d'Ivoire. Digne et Clauss seront les pistons, tandis que Giroud accompagnera Mbappé en attaque.

Didier Deschamps bouleverse quasiment tout. Par rapport au onze aligné face à la Côte d'Ivoire, seulement trois joueurs enchaînent un deuxième match consécutif contre l'Afrique du Sud (ce mardi soir à 21h15), à savoir Raphaël Varane, Antoine Griezmann et Olivier Giroud. Trois Bleus vont connaître leur première titularisation: Mike Maignan, Jonathan Clauss et William Saliba.

Buteur contre la Côte d'Ivoire (2-1), l'attaquant de l'AC Milan va enchaîner une deuxième titularisation consécutive. Absent de la liste initiale de Didier Deschamps pour ce rassemblement du mois de mars, Giroud a bénéficié du forfait de Karim Benzema pour réintégrer le groupe tricolore. Aligné d'entrée contre les Eléphants, l'ancien d'Arsenal et Chelsea avait rapidement égalisé après l'ouverture du score de Nicolas Pépé.

Forfait contre la Côte d’Ivoire à cause d'une infection ORL, Kylian Mbappé va mieux et retrouve sa place de titulaire au sein de l’équipe de France contre les Bafana Bafana.

La compo des Bleus: Maignan - Clauss, Saliba, Varane, Kimpembe, Digne - Rabiot, Kanté - Griezmann - Mbappé, Giroud.

La compo de l'Afrique du Sud: Williams - Mobbie, Xulu, Sibisi, L. Lakay - Mokoena, Mvala, Monare - F. Lakay, Foster, Hlongwane.

Changement de pistons

Comme attendu, le sélectionneur des Bleus offre également une deuxième cape à Mike Maignan, brillant depuis le début de saison avec le Milan AC. Sur les côtés, on change tout, avec les titularisations de Lucas Digne à gauche et de Jonathan Clauss à droite dans le 3-4-1-2 français, juste devant Varane, Kimpembe et Saliba. C'est le même cas de figure au milieu, où la doublette Kanté-Rabiot relaie celle formée par Tchouaméni et Pogba au Vélodrome. Fiévreux, le Monégasque est donc sur le banc, tout comme le Mancunien, touché au pied en début de semaine.