France-Angleterre: la compo des Bleus, Deschamps garde son onze pour viser le dernier carré

Sans surprise, Didier Deschamps a reconduit l’équipe de France qui a dominé le Danemark et la Pologne pour affronter l’Angleterre samedi (20h), en quart de finale de la Coupe du monde.

Il y avait peu de suspense, c’est désormais acquis: l’équipe de France se présentera dans son traditionnel 4-3-3 au coup d’envoi du quart de finale contre l’Angleterre, samedi à partir de 20h.

Deux Français sous la menace d'une suspension

Didier Deschamps avait tous les joueurs à sa disposition avant cette rencontre. Il a donc logiquement reconduit l’équipe qui a dominé le Danemark (2-1) en phase de poules et la Pologne (3-1) en huitièmes de finale. L’attaquant supersonique Kylian Mbappé, meilleur buteur du tournoi avec cinq réalisations, est évidemment présent aux côtés du phénix Olivier Giroud et du feu follet Ousmane Dembélé sur le front de l’attaque.

Jules Koundé débutera à nouveau dans le couloir droit, tout comme son pendant côté gauche Théo Hernandez, tandis que la paire Varane-Upamecano formera la charnière. Impressionnant depuis le début de la compétition, Adrien Rabiot tient sa place au milieu, avec Aurélien Tchouameni et Antoine Griezmann, très performant lui aussi. Parmi les titulaires habituels, Tchouameni et Koundé sont sous la menace d'un nouvel avertissement qui les priverait d'une éventuelle demi-finale s'ils devaient récolter un nouveau carton jaune contre les Three Lions.

Le onze de départ: Lloris (cap.) - Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Griezmann, Mbappé - Giroud.