France-Angleterre: "Un talent incroyable", "une soirée compliquée", ce que les Anglais disent des Bleus avant le quart

Si Kylian Mbappé prend la plupart de la lumière avant le quart de finale de Coupe du monde entre la France et l’Angleterre (samedi, 20h), les Three Lions redoutent cet affrontement face au champion du monde en titre.

À cinq jours du choc, le quart de finale de Coupe du monde entre la France et l’Angleterre est lancé. Dans la foulée de leur qualification obtenue à la faveur d’une belle victoire sur le Sénégal en 8e de finale (3-0), les Anglais ont évoqué leur futur adversaire, qu’ils craignent en raison de leur statut de tenant du titre et de la présence de Kylian Mbappé, actuel meilleur buteur du tournoi.

>> Coupe du monde 2022: les infos EN DIRECT

"Ce sera très dur face à la France, reconnaît Kane après avoir enfin débloqué son compteur dans la compétition. C'est une grande équipe, le champion en titre, on sait qu'on aura une soirée compliquée. On a quelques jours pour récupérer avant ce match très important, mais c'est le Mondial, il faut affronter les meilleures équipes du monde".

Pour Southgate, "un gros défi et un match génial à jouer"

De son côté, le sélectionneur Gareth Southgate s’enthousiasme au moment de défier les Bleus, son "plus grand test". "Ils sont champions du monde, ont un talent incroyable, des joueurs excellents, énumère-t-il. C'est très dur de jouer et de marquer contre eux. Ce sera un gros défi et un match génial à jouer, avec une rivalité historique formidable qui a donné de grands matchs".

S’il se méfier évidemment de Mbappé, "un joueur de classe mondiale qui a déjà montré de quoi il est capable dans ce tournoi et d'autres tournois", il redoute les autres individualités françaises: "On connaît aussi très bien Olivier Giroud. Ils ont aussi de très bon milieux. Partout où on regarde, ils ont un réservoir de joueurs très important à tous les postes. Ce sera un vrai test qu'on attend, un grand défi pour notre équipe".

Dier "ne pense pas que quiconque ait peur de l'autre"

"Il y a des grands joueurs, confirme Foden au micro de TF1. Ça va être un gros match contre la France, on va essayer de tout donner pour passer. Ça va être un grand défi pour vous et dans un bon jour, on peut le faire". Une tendance partagée par Rice, qui regrette que sa sélection soit "sous-estimée" et estime qu'elle est "une grande équipe".

"C'est le genre de match qu'on rêve de jouer, ils n'arrivent qu'une fois de temps en temps, France-Angleterre en quart de finale, qu'est-ce qu'il y a de mieux?, sourit le milieu anglais. Nous avons six jours pour nous préparer, je suis sûr que le monde entier va regarder, mais nous voulons passer". Tout en prévenant que "les autres nations peuvent avoir peur" des Three Lions.

"C'est vraiment une très bonne équipe, avec des grands joueurs, mais nous aussi, tout autant, insiste Dier. Mbappé est un grand joueur, mais défendre c'est défendre en équipe, c'est la chose la plus importante, ça commence devant. Ce sont deux équipes très fortes, je ne pense pas que quiconque ait peur de l'autre, il y aura beaucoup de respect".

Bellingham: "On est impatients, on veut se tester contre ce genre d’oppositions"

Le jeune attaquant des Bleus sera l’atout à surveiller pour l’Angleterre. "C’est probablement le meilleur joueur du monde actuellement avec deux-trois autres, témoigne Bellingham devant les caméras de beIN Sports. Il y a tellement de talents dans cette équipe. On est impatients, on veut se tester contre ce genre d’oppositions. Je pense que ce sera un grand match".

"Je crois qu’il ne va rien me donner, j’en suis certain, regrette de son côté Henderson à propos de son équipier en club Konaté sur Mbappé. C’est une équipe de niveau mondial, Mbappé est en grande forme, probablement le meilleur joueur au monde actuellement avec Messi. Ce sont des joueurs incroyables, mais quand on regarde l’équipe, la qualité qu’il y a sur tous les postes… ils sont champions du monde et ce sera un test très difficile pour nous". Lancement des hostilités ce samedi à partir de 20h.