France-Argentine: bonne nouvelle, pas de nouveau cas de virus chez les Bleus

Opposée à l'Argentine ce dimanche (16h) en finale de la Coupe du monde 2022, la France peut compter sur un groupe au complet. Il n'y a pas de nouveau cas de virus parmi les 24 joueurs.

Plus que quelques heures avant le coup d’envoi de la finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et l’Argentine (16h). A la mi-journée, tout va bien du côté des Bleus, qui ont déjeuné avant 11h. Pâtes ou riz, purée, poulet ou poisson… le menu était le même qu’en quarts. Vient ensuite le temps de la traditionnelle sieste d’avant-match. Surtout, les nouvelles sont positives puisqu’il n’y a pas de nouveau cas de virus parmi les 24 joueurs de Didier Deschamps.

Le groupe au complet

Le staff médical reste malgré tout aux petits soins, pour les derniers petits bobos qui ne sont pas de nature à empêcher certains joueurs de tenir leur place pour ce grand rendez-vous. Comme l'a expliqué RMC Sport, Olivier Giroud, comme beaucoup de ses partenaires, ressent notamment de petites gênes qui résultent de l'enchaînement des matchs de très haut niveau disputés depuis le début de la saison. Il n'est pas le seul dans ce cas et ça ne l'empêchera pas de prétendre à une place dans le onze de départ. Le choix reviendra à Deschamps, qui peut donc compter sur un groupe au complet.

Samedi, les 24 joueurs du groupe étaient bien présents lors de la séance collective, y compris les trois éléments malades et absents la veille : Raphaël Varane, Ibrahima Konaté et Kingsley Coman. Théo Hernandez et Aurélien Tchouaméni, ménagés vendredi, étaient également de la partie. "On fait en sorte de prendre le maximum de précautions, de s'adapter, de faire avec sans tomber dans l'excès ni d'un côté ni de l'autre", avait expliqué Deschamps samedi matin en conférence de presse, évoquant "différentes situations qui ne sont pas similaires" selon les joueurs.