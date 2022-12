France-Argentine: "On sent la tension monter", confie Teddy Riner, présent au Qatar

Habitué des grands rendez-vous, Teddy Riner a livré son sentiment, sur BFMTV, sur la finale de la Coupe du monde 2022 qui attend l'équipe de France face à l'Argentine, ce dimanche (16h).

Double champion olympique, décuple champion du monde, Teddy Riner fait partie des grands noms du sport français qui affiche son soutien aux Bleus. Au point d'être présent au Qatar pour assister ce dimanche à la grande finale face à l'Argentine (16h).

"On sent la tension monter, même nous qui sommes justes supporters, amoureux du sport, a-t-il témoigné. Qu’est-ce que ça doit être dans le vestiaire, dans la tête des joueurs. On se rapproche d’une belle finale. France-Argentine, c’est mythique. C’est un rêve. J’ai l’habitude des grands moments. Il faut rester concentré. Ce n’est pas parce que l’on a une belle équipe que l’on va gagner. L’Argentine a une belle équipe. Ils sont revanchards. Dans chaque sport où il participe à une compétition, ils mettent du contact pour les avoir vu au rugby. Ils vont y mettre le cœur."

Le membre du PSG Judo s’est aussi livré à un pronostic: "Si je devais donner un pronostic, ce serait 3-1 pour la France. J’espère que ce sera en notre faveur."

>> France-Argentine EN DIRECT

Riner vante les mérites de Deschamps

Homme des grands rendes-vous, Teddy Riner a également donné ses conseils pour bien aborder cette dernière marche: "Quelques heures avant une finale, on ne tient pas en place. On a envie que ça commence tout de suite, on a envie d’en découdre. Quand j’approche d’une finale, je me dis : ‘Je vais donner ma vie’. Quand je fais le bilan, j’en n’ai pas manqué beaucoup des finales. Si je devais souligner une personne, c’est le coach Didier Deschamps. Il arrive à faire de belles choses avec ces jeunes. C’est une grande personne, un grand monsieur."

Fervent supporter des Bleus, Teddy Riner s'attend à un match engagé durant lequel la volonté pourrait faire la différence: "Le conseil, c’est de mouiller le maillot, c’est de se donner. De jouer avec le cœur, l’envie, la détermination. Ne rien lâcher jusqu’à la dernière seconde. On sait très bien que jusqu’à 5-6 minutes de la fin, il peut se passer beaucoup de choses."