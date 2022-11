France-Australie: la compo des Bleus, avec Konaté et Upamecano en défense

Didier Deschamps va faire démarrer l'équipe de France contre l'Australie en 4-2-3-1 et sans Raphaël Varane, ce mardi soir (20h) pour la première journée des groupes de la Coupe du monde 2022.

Comme annoncé par RMC Sport, l'équipe de France va débuter ce mardi soir en 4-2-3-1 face à l'Australie, pour son entrée en lice dans la Coupe du monde 2022 au Qatar (coup d'envoi 20h00).

En défense devant Hugo Lloris, Dayot Upamecano (7 sélections) et Ibrahima Konaté (2 sélections) vont être associés. Déclaré apte alors qu'il revient tout juste de blessure, Raphaël Varane va être laissé sur le banc. Sur les côtés, Didier Deschamps fait comme au Mondial 2018: Benjamin Pavard à droit, Lucas Hernandez à gauche. Au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot seront dans l'axe. Dans le secteur offensif, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann seront accompagnés par Olivier Giroud et Ousmane Dembélé.

Le match se déroule dans le stade Al Janoub d'Al Wakrah, écrin de 40.000 places sorti du désert au sud de Doha.

La compo des Bleus:

Lloris - Pavard, Konaté, Upamecano, L. Hernandez - Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Griezmann, Mbappé - Giroud.