Équipe de France: Deschamps donne des nouvelles rassurantes pour Varane et Camavinga

Didier Deschamps a écarté le risque d’une blessure importante pour Eduardo Camavinga, dont il a assuré qu’il serait présent à l’entraînement ce lundi après avoir été ménagé la veille. Les Bleus effectueront leur entrée en lice dans ce Mondial au Qatar ce mardi (20h) face à l’Australie.

Circulez, il n’y a rien à voir. A la veille de l’entrée en lice des Bleus à la Coupe du monde, contre l’Australie, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a joué la carte de l’apaisement concernant la situation d’un groupe meurtri par de nombreux renoncements, alors que le milieu de terrain Eduardo Camavinga ne s’est pas présenté à l’entraînement dimanche, en raison d’une petite gêne aux adducteurs.

Une absence qui intervenait après le forfait sur blessure de Karim Benzema. Si le jeune Camavinga avait bien "un petit ressenti", raison pour laquelle il a été ménagé, la gêne en question n’est pas de nature à remettre en question sa présence dans le groupe demain, promet Didier Deschamps.

Deschamps: "Dans les jours à venir, j'agirai de la même façon"

"Je sais que vous pouvez être sur le qui-vive, et je vous le dis comme je le dis à mes joueurs. Cela peut arriver qu’il y ait un joueur qui ne fasse pas une séance voire deux, a tenu à rassurer le sélectionneur ce lundi matin en conférence de presse. J’ai toujours considéré que s’il y a un petit souci qui n’est pas grave, plutôt que de faire une séance et d’être moins bien le lendemain, ça n’a pas de sens. Pour Camavinga, il n’y a aucune inquiétude. Il sera disponible aujourd’hui parce qu’on l’a laissé tranquille hier. Dans les jours et les semaines à venir, j’agirai de la même façon." Très légère et détendue après deux entraînements plus intenses, la dernière séance s’est faite en présence de Raphaël Varane, comme samedi.

Touché à une cuisse depuis le 22 octobre dernier, lorsqu’il avait quitté le terrain en pleurs avec Manchester United, le défenseur des Red Devils semble sur la bonne voie. "Il va bien, il est apte et dispo pour le match qui nous attend demain", a confirmé Didier Deschamps. De là à penser qu’il pourrait être titulaire pour l’entrée en lice des Bleus, il n’y a qu’un pas. Pour débuter la défense de son titre mardi soir, l’équipe de France pourrait toutefois entamer la compétition avec une charnière inédite composée du Munichois Dayot Upamecano et du joueur de Liverpool, Ibrahima Konaté. Les deux joueurs ont évolué plusieurs saisons ensemble sous le maillot du RB Leipzig, entre 2017 et 2021. Leur association aurait l’avantage d’offrir des garanties en termes de complémentarité.