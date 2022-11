Équipe de France: Ibrahima Konaté, tout sauf un choix par défaut

Attendu pour débuter en charnière face à l'Australie (mardi à 20h), en l'absence de Raphaël Varane, Ibrahima Konaté a gagné sa place sur le terrain grâce à des performances très solides avec Liverpool, où il est désormais installé aux côtés de Virgil van Dijk.

Didier Deschamps a tranché. A moins d’une surprise d’envergure en début de soirée, Ibrahima Konaté fera la paire avec Dayot Upamecano face à l’Australie, pour l’entrée en lice des Bleus à la Coupe du monde. Le sélectionneur de l'équipe de France a opté pour une charnière jeune et inexpérimentée mais une solution qui sonne néanmoins comme une évidence dans le contexte, Raphaël Varane étant insuffisamment remis de sa blessure à la cuisse.

Aussi parce que les deux hommes se connaissent par cœur, pour avoir partagé pendant quatre ans une aventure commune sous le maillot de Leipzig, entre 2017 et 2021. "Avec Dayot, on a joué longtemps ensemble, on a des automatismes. On a une forte amitié aussi, c'est comme mon frère, on est constamment en contact pour parler d'autres choses que du football et on a vécu des moments forts", confiait récemment Konaté en conférence de presse.

Surtout, la titularisation du joueur de Liverpool répond à une logique sportive incontestable, comme celle qui avait présidé au choix de sa première convocation avec les Bleus l’été dernier, après le forfait de Raphaël Varane, au lendemain d’une défaite au Danemark (1-2). Après quatre mois d’adaptation à Liverpool en Premier League, qu’il a rejoint à l’été 2021, Ibrahima Konaté s’est imposé en 2022 aux côtés de Virgil van Dijk à force d’enchaîner les performances de très haut niveau sous le maillot des Reds, en particulier sur la scène européenne.

"C’est quelqu’un qui est très intelligent, qui apprend très très vite, qui s'est très vite adapté à la Premier League, mais aussi à la façon de jouer de Jürgen Klopp, qui a beaucoup appris de Van Dijk", témoignait ce week-end notre correspondant en Angleterre, Julien Laurens, dans Génération After, sur RMC. Attendu dans les matches couperets, Konaté s’est montré à la hauteur de l’événement en finale de la Ligue des champions, au bout d’une saison brillante, dégageant beaucoup de puissance et d’autorité sur le terrain.

Klopp: "Il était déjà très bon avant de venir"

La rencontre s’est conclue par une courte défaite (0-1) de Liverpool, mais ce match a peut-être assuré à Konaté une présence dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde, sachant qu’il a très peu joué depuis le début de la saison avec son club, seulement quatre matches, en raison d’une blessure au genou contractée cet été. Freiné par un pépin physique, comme il l'avait été en 2019 (blessure à la hanche), Konaté a néanmoins su répondre présent dans les matches qui comptent, juste avant la liste: contre le Napoli (2-0), qui était alors invaincu à ce moment-là, en Ligue des champions, puis face à Tottenham (2-1), en Premier League.

"Ibrahima Konaté est bon, mais il était déjà très bon avant de venir. Il n'a pas tout appris ici. C'était déjà un joueur exceptionnel en Bundesliga", soulignait Jürgen Klopp début novembre. En Allemagne, le Parisien affichait déjà cet état d’esprit conquérant au service du collectif qui plaît tant à Deschamps, et n'a pas tardé à séduire le capitaine Hugo Lloris. "J'ai une certaine proximité avec lui, a reconnu Konaté la semaine passée. Il me donne des conseils sur le terrain et j'apprécie."

Sur le plan tactique, le profil de Konaté, aiguisé avec le Red Bull Leipzig, offre un bel éventail de solutions à son sélectionneur. S’il évolue dans une défense à quatre à Liverpool, et se sent à l’aise aussi bien à gauche qu’à droite, c’est également un habitué de la défense à trois, capable de couvrir tous les postes. Reste désormais à confirmer la belle impression laissée lors de son premier rassemblement en bleu. Mais jusqu’ici, Ibrahima Konaté a toujours su franchir les paliers.