France-Australie: le but de Rabiot qui a permis aux Bleus d'égaliser

Servi par Théo Hernandez, Adrien Rabiot a marqué le premier but de l'équipe de France à la Coupe du monde 2022, mardi soir face à l'Australie.

Le premier but de l'équipe de France dans cette Coupe du monde 2022 au Qatar aura donc été l'oeuvre d'Adrien Rabiot. De la tête après un corner et un centre de Théo Hernandez à la 26e minute, le milieu de terrain de la Juventus a permis aux Bleus d'égaliser à 1-1 face à l'Australie, mardi soir au stade Al-Janoub (sud de Doha).

3e but international pour Rabiot

Il s'agit du troisième but international de la carrière d'Adrien Rabiot (27 ans), qui a honoré sa 30e sélection et disputé son premier match dans un Mondial. Son précédent but remontait au mois de juin: c'était lors du nul 1-1 contre la Croatie en Ligue des nations. Adrien Rabiot s'est ensuite distingué avec une passe décisive pour Olivier Giroud, qui a permis aux Bleus de renverser la vapeur et de mener 2-1 (32e).

Avant ce but du gaucher formé au Paris Saint-Germain, la France était menée depuis la 9e minute. Craig Goodwin avait en effet ouvert le score sur une action consécutive à une blessure de Lucas Hernandez.