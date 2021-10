France-Belgique: Deschamps raconte comment il a relancé les Bleus à la mi-temps

Si l’équipe de France a battu la Belgique 3-2 jeudi en demi-finale de la Ligue des nations à Turin, elle le doit à une belle réaction après la pause. Après la victoire, Didier Deschamps est revenu sur ces quinze minutes qui ont changé la physionomie de la rencontre.

Des Bleus à deux visages. Fébriles en première période, tranchants et efficaces en seconde… Didier Deschamps est passé par toutes les émotions jeudi à Turin lors de la demi-finale de Ligue des nations. Mais ce sont bien les Tricolores qui disputeront la finale dimanche (20h45) face à l’Espagne. Menés 2-0 à pause sur deux coups de pétard de Carrasco et Lukaku, ils ont magnifiquement renversé les Diables Rouges 3-2 grâce à des buts de Benzema, Mbappé et Théo Hernandez. Mais que s’est-il passé à la pause pour que les Bleus reviennent métamorphosés ?

"Quand ça va moins bien, je le dis aussi"

"Dans le vestiaire, évidemment qu’ils sont abattus de rentrer à 2-0, raconte le sélectionneur Didier Deschamps. C’est sévère même si on leur a laissé l’opportunité de mettre ces deux buts. Mais il y a une question d’orgueil, de fierté. Quand on n’est pas au niveau où on doit être, cela peut arriver d’être mené. Là on était en-dessous de ce qu’on est capable de faire. Cela passe par des paroles. Je suis là pour ça. Quand ça va moins bien je le dis aussi. Après, c’est leur mérite. Chacun individuellement. La réduction de l’écart vient récompenser une mainmise sur le jeu, avec plus d’agressivité. Peut-être que l’équipe de Belgique a baissé physiquement aussi."

Pogba tease sur une vidéo...

Au micro de L'Equipe, Paul Pogba a été un plus bavard sur ces quinze minutes qui ont tout changé : "Vous allez le voir sûrement sur des vidéos, vous allez sûrement le voir. Mais j’espère que ce sera après la victoire dimanche que vous allez voir cette vidéo. Ce qu’on s’est dit dans le vestiaire. Vous allez voir ce qu’on a ressenti, une énergie vraiment que je ne peux pas expliquer. Si vous voyez la vidéo, vous allez comprendre." Vivement dimanche.