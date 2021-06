France-Bulgarie: Giroud, toujours là et toujours aussi précieux pour les Bleus

Entré en jeu en première mi-temps pour remplacer Karim Benzema, touché à la cuisse droite, Olivier Giroud a inscrit un doublé précieux face à la Bulgarie ce mardi (3-0), qui le relance complètement à une semaine de l'entrée en lice des Bleus à l'Euro. L'attaquant de Chelsea a encore une fois montré à quel point il était précieux, se rapprochant du record de buts en équipe de France détenu par Thierry Henry.

Il a regardé du banc de touche ses partenaires de Chelsea battre Manchester City, le 29 mai, en finale de la Ligue des champions, sans fouler la pelouse de Porto. Et Olivier Giroud est bien parti pour conserver son rôle de remplaçant à l'Euro.

Mais ce mardi, l'attaquant de 34 ans s'est bien relancé, à sept jours de l'entrée en lice des Bleus à l'Euro face à l'Allemagne (15 juin). Entré en jeu juste avant la mi-temps, à la place de Karim Benzema, touché à la cuisse droite, Olivier Giroud a marqué des points face à la Bulgarie (3-0).

Auteur d'un doublé dans les dernières minutes de la rencontre, l'avant-centre de Chelsea a envoyé des signaux positifs et se tient prêt à exploiter chaque minute de jeu qui lui sera accordée.

Pourtant, Didier Deschamps s'était montré un peu pessimiste quand au sort d'Olivier Giroud lundi en conférence de presse, indiquant que le faible temps de jeu dont il avait disposé avec Chelsea cette saison serait "problématique".

"Même si, comme avec son club, Olivier donne toujours le maximum lors des séances. Mais rien ne remplace les matchs, en termes de temps de jeu. Il en a eu très peu. Forcément, c'est problématique, même s’il est en top forme et qu’il est habitué à ça."

Giroud à cinq buts d'Henry

Avec ses deux buts inscrits ce mardi soir, Olivier Giroud a encore une fois montré à quel point il pouvait être précieux pour l'équipe de France. Plus qu'un joker de luxe, l'avant-centre de 34 ans fait partie de ces joueurs capables de se surpasser en sélection.

Car Olivier Giroud a également un record à aller chercher. Celui de Thierry Henry, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 51 réalisations. Auteur de ses 45e et 46e buts ce soir avec les Bleus, Giroud s'est encore un peu plus rapproché du record de 'Titi', pointant désormais à cinq longueurs de l'ancien international français.

Giroud "ne lâche rien"

"Peu importe les circonstances, on ne lâche rien. Quand on fait appel à moi, le plus important est de faire le boulot", a-t-il indiqué au micro de la chaîne L'Équipe après la rencontre.

Avec ses deux buts inscrits ce mardi, Olivier Giroud a engrangé de la confiance. Ce qui n'est pas pour déplaire à Didier Deschamps. "Il en met deux de plus au compteur, a souligné le sélectionneur des Bleus. En tenant compte de la situation dans laquelle il est arrivé, psychologiquement et surtout physiquement, j’avais prévu de le faire entrer moins de temps. Ça reste un buteur, avec un mental à toute épreuve. Je ne vais pas m’en plaindre. Et le groupe en aura besoin aussi. On aura besoin de toutes nos forces. Il en fait partie aussi."