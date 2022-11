France-Danemark: la compo des Bleus, avec Varane et Koundé

Comme annoncé par RMC Sport, Raphaël Varane et Jules Koundé sont bien titulaires avec l’équipe de France face au Danemark ce samedi (17h) pour le 2e match des champions du monde à la Coupe du monde au Qatar.

Trois changements pour les Bleus. Pour affronter le Danemark ce samedi lors de la 2e journée du groupe D de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Didier Deschamps a changé trois joueurs par rapport à l’équipe qui a battu l’Australie (4-1) mardi soir. Sans surprise, Théo Hernandez occupera le couloir gauche après la grave blessure de son frère Lucas face aux Sooceroos. Comme annoncé par RMC Sport, Raphaël Varane et Jules Koundé seront eux aussi titulaires au sein de la défense des Bleus.

Un schéma en 4-3-3

Blessé avec Manchester United, Raphaël Varane est désormais rétabli et retrouve sa place dans l’axe droit de la charnière centrale aux côtés de Dayot Upamecano, reléguant Ibrahima Konaté sur le banc. Pas à son avantage contre l’Australie, Benjamin Pavard sera lui aussi remplaçant. Le polyvalent Jules Koundé occupera le couloir droit derrière son équipier au Barça Ousmane Dembélé.

Au milieu et en attaque pas de changement de joueurs mais de schéma puisque les Bleus devraient évoluer en 4-3-3 et non en 4-2-3-1 avec Antoine Griezmann et Adrien Rabiot en positions de milieux relayeurs devant Aurélien Tchouameni. En attaque, Dembélé et Kylian Mbappé épauleront Olivier Giroud qui tentera de battre le record de buts de Thierry Henry en sélection (51).

La compo des Bleus: Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, T.Hernandez - Griezmann, Tchouameni, Rabiot - Dembélé, Mbappé, Giroud.

La compo du Danemark : Schmeichel – Andersen, Christensen, Nelsson – Maehle, Eriksen, Höjberg, Kristensen – Lindström, Cornelius, Damsgaard.