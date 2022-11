Equipe de France: ça a donné quoi, Koundé latéral droit au Barça cette saison ?

Jules Koundé sera, sauf surprise, titulaire ce samedi au poste de latéral droit pour France-Danemark (17h), en lieu et place de Benjamin Pavard, qui a rendu une copie décevante contre l'Australie. Pas franchement à l'aise à ce poste lors des premières tentatives en bleu, l'ancien Bordelais a plusieurs fois renouvelé l'expérience avec le Barça cette saison. Pour quel résultat ?

Et s'il mettait finalement tout le monde d'accord? Sélectionné par Didier Deschamps initialement comme doublure de Benjamin Pavard au poste de latéral droit, Jules Koundé pourrait bien réussir le joli coup. Décevant contre l'Australie malgré la large victoire (4-1), Pavard sera remplacé par Jules Koundé ce samedi (17h), sauf surprise, face au Danemark. Peu habitué du poste, le Barcelonais y a connu quelques difficultés en Bleu - on se souvient de l'Euro 2021 - mais a été davantage à son aise avec le maillot du Barça ces derniers mois.

Un bilan compliqué en sélection

Jules Koundé latéral droit en équipe de France, c'est pour le moment un petit fiasco. Lorsqu'il y était titulaire (c'est arrivé à trois reprises), l'équipe de France n'a jamais remporté le moindre match.

A l'Euro, les Bleus avaient fait 2-2 face au Portugal, et Jules Koundé était apparu spécialement en difficulté, sans repères sur son côté droit. Aligné à ce poste le 1er septembre 2021 face à la Bosnie en éliminatoires de la Coupe du monde, il a livré 51 minutes compliquées avant d'être logiquement exclu, un nouveau cauchemar. L'équipe de France avait concédé le nul (1-1). Plus récemment, le 13 juin dernier, le défenseur du FC Barcelone a débuté côté droit face à la Croatie, avant de sortir à la pause. La France s'est inclinée 1-0.

Beaucoup plus de réussite avec le FC Barcelone, plus récemment

A cause, notamment, des nombreuses blessures qui ont touché le FC Barcelone en début de saison, Jules Koundé a été aligné à cinq reprises au poste de latéral droit avec le FC Barcelone. C'était face à Valladolid, le FC Séville, le Bayern Munich, Elche, et contre le Viktoria Plzen en seconde période. Le bilan est plutôt très bon, avec quatre victoires pour une défaite (face au Bayern 2-0), trois cleen-sheets, et surtout trois passes décisives. Au-delà des statistiques, qui parlent pour lui, ses performances ont été très encourageantes. Fin octobre, il faisait déjà l'unanimité en Catalogne, comme l'analysait Marca.

Malgré la défaite face au Bayern, il avait été l'un des éléments les plus en vue, notamment en première période, où il avait beaucoup apporté offensivement.

L'association Koundé-Dembélé, un coup à jouer

Dans le 4-2-3-1 modulable en 4-3-3 de l'équipe de France, ce ne sera pas un luxe d'avoir un côté droit qui se connaît bien. L'association entre Jules Koundé et Ousmane Dembélé a parfaitement fonctionné au FC Barcelone et pourrait faire les beaux jours de la sélection. Le jeu a fortement penché à gauche face à l'Australie, où l'association entre Théo Hernandez et Kylian Mbappé a fait des étincelles. Avec un côté droit plus offensif, les Bleus pourraient devenir plus imprévisibles et donc encore plus redoutables.

Il est évident que l'apport offensif de Benjamin Pavard est insuffisant, c'était criant face à l'Australie, une équipe pourtant nettement inférieure aux Bleus. Avec Jules Koundé, il n'y a pas de garantie que cela fonctionnera mieux, mais le doute profite à l'ancien Bordelais, qui sera aligné d'entrée face au Danemark. Il a un gros coup à jouer, mais n'a pas le droit de se manquer.