France-Galles: Griezmann a plu à Rothen, Rabiot beaucoup moins

Dans l’After mercredi soir sur RMC, Jérôme Rothen a débriefé la victoire de l’équipe de France face au pays de Galles (3-0) à Nice. L’occasion pour le membre de la Dream Team de souligner la belle performance d’Antoine Griezmann et d’égratigner le milieu de terrain Adrien Rabiot.

L’Euro s’approche à grands pas pour les Bleus. Avant le premier rendez-vous contre l’Allemagne, le 15 juin à Munich, l’équipe de France disputait son premier match de préparation face au pays de Galles (3-0) mercredi soir à Nice. En supériorité numérique une grande partie de la rencontre, les joueurs de Didier Deschamps se sont imposés logiquement 3-0 grâce notamment à un joli but d’Antoine Griezmann. Pour les grands débuts du trio Mbappé-Benzema-Griezmann, l’attaquant du Barça s’en est très bien tiré.

"Le vrai leader de l’équipe de France, c’est Griezmann"

"Offensivement, il a été celui qui a montré le plus de qualités physiques, je le trouve très bien, très affuté, a jugé Jérôme Rothen dans l’After sur RMC. Je le trouve aussi très bien avec le ballon, surtout dans les zones où on l’attend. Il n’a pas fait ce qu’il faisait très souvent pour se rassurer, c’est-à-dire décrocher quasiment sur la ligne des milieux défensifs. Le fait qu’il y ait Karim Benzema et Kylian Mbappé, il y a beaucoup de mouvement et il est resté haut sur le terrain. Quand il est haut, entre les lignes, on voit qu’il a d’énormes qualités. Je suis content de le voir à ce niveau. Pour moi, le vrai leader de l’équipe de France, c’est Antoine Griezmann."

"Rabiot ralentit le jeu très souvent"

Elogieux à l’égard du natif de Mâcon, l’ancien joueur de Monaco l’est beaucoup moins avec Adrien Rabiot. Ainsi Jérôme Rothen ne comprend pas pourquoi Didier Deschamps lui accorde autant d’importance : "Je pense qu’il a envie d’avoir un gaucher dans son équipe, OK, pas de problème. Dans le groupe il n’y a pas que Rabiot. Ça lui donne une sécurité mais je ne sais pas laquelle. Qu’est-ce que tu attends d’un milieu de terrain quand on joue à trois ? On attend qu’il apporte du surnombre, soit à travers des courses, soit avec le ballon en ayant de la personnalité, en faisant des bonnes passes, des frappes, des centres, en étant proche des attaquants… Il n’y a rien de tout ça. Il (Rabiot) prend le ballon, il contrôle, il ralentit le jeu très souvent. Il joue latéralement très souvent. Il joue avec les attaquants, il reste arrêté, il ne propose pas grand-chose. Les seules choses qu’il propose c’est quand il décale le ballon sur le côté gauche, et qu’il vient s’intercaler dans la ligne d’attaque axe-gauche comme le faisait Matuidi par moment. Mais ça manque de gnaque pour donner envie au porteur de la balle de le servir. Et défensivement, je le trouve tellement nonchalant qu’il ne récupère pas les ballons qu’il devrait récupérer." Et Rothen de suggérer à Deschamps d’essayer une autre option : "Si tu veux un gaucher, essaye Thomas Lemar ! Il va amener du volume!"