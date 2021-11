France-Kazakhstan: "C'est très désagréable", l'amertume du sélectionneur kazakh

L'équipe de France a signé une large victoire ce samedi contre le Kazakhstan (8-0). Après la déroute lors des éliminatoires du Mondial 2022, le sélectionneur kazakh a fustigé le comportement de ses joueurs, comme apeurés à l'idée d'affronter les Bleus.

Une fessée, ni plus ni moins. A l'heure où les supporters et les joueurs de l'équipe de France célèbrent la qualification pour la Coupe du monde 2022, le sélectionneur kazakh distribue les mauvais points. Le Kazakhstan a été balayé par les Bleus (8-0) et le technicien a regretté l'état d'esprit affiché par son son équipe.

"Nous avions dit à nos joueurs de ne pas avoir peur, de montrer leur caractère. Quelque part il aurait fallu développer notre jeu, a estimé Talgat Baysufinov lors de sa conférence de presse au Parc des Princes. La défaite est toujours douloureuse en tant qu'entraîneur, quels que soient les problèmes de l'équipe, c'est ma responsabilité avant tout."

>> France-Kazakhstan en direct

"On sentait une certaine appréhension"

Talgat Baysufinov l'affirme, il assume les responsabilités de cette humiliation infligée par les champions du monde en titre. Mais le sélectionneur kazakh s'est aussi payé le comportement de certains joueurs de son équipe. Une peur qui explique peut-être en partie la facilité avec laquelle les attaquants tricolores, dont Kylian Mbappé auteur d'un quadruplé, ont transpercé la défense adverse.

"Je ne veux pas parler des moments où on sentait une certaine appréhension, on le voyait dans des situations très simples. Nous n'avons pas été prêts, nous allons en discuter et décortiquer le match, a enchaîné le technicien de 53 ans. Cela fait très mal, c'est très désagréable, nous avons eu des opportunités de jouer mais nous n'avons pas été jusqu'au bout. C'est là que nous voyons que nous n'étions pas sûrs de nos forces, de nous-mêmes. Il n'y a rien à ajouter, le score parle de lui-même."