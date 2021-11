France-Kazakhstan: la compo des Bleus, Coman préféré à Pavard

Fidèle à son 3-4-3, Didier Deschamps a tranché en faveur de Kingsley Coman au poste de piston droit pour défier le Kazakhstan samedi (20h45), dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde. Sans surprise, Karim Benzema est titulaire au Parc des Princes.

Encore un petit effort à fournir. Une victoire face au Kazakhstan samedi, et les Bleus seront officiellement qualifiés pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Un succès leur assurerait en effet la première place du groupe D avant la dernière journée, et un aller-retour pour la péninsule arabique, afin d’y défendre leur titre mondial décroché il y a cinq ans en Russie. Quel que soit le résultat du match au Parc des Princes, les Bleus conserveront leur destin en main jusqu'au bout, mais la victoire de la Finlande devrait inciter les Bleus à tout faire pour éviter des sueurs froides, et un ultime match piège sous haute tension.

Des couloirs très offensifs

C’est pourquoi Didier Deschamps a choisi d’aligner sa meilleure équipe avec les joueurs qu’il avait à sa disposition. Longtemps tenu à l’écart des séances collectives du groupe France, Karim Benzema est remis à temps d’un souci musculaire contracté avec le Real Madrid. L’avant-centre madrilène de 33 ans peut tenir sa place et démarrer la rencontre au côté de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, dans un schéma à trois défenseurs centraux, en 3-4-3. Dans ce dispositif tactique, et c’est une nouveauté, la grosse option du sélectionneur, Kingsley Coman est préféré à Benjamin Pavard au poste de piston droit.

Le Milanais Théo Hernandez conserve sa place de l’autre côté. Au milieu de terrain, Adrien Rabiot va débuter la rencontre aux côtés de N’Golo Kanté. Plus bas, en l’absence de Presnel Kimpembe, Jules Koundé et Dayot Upamecano accompagneront l’aîné de la fratrie Hernandez, Lucas. L'équipe de France de football délaisse son habituel Stade de France pour accueillir le Kazakhstan au Parc des Princes et ses 48.000 places, son ancien antre fétiche où elle n'a plus mis les pieds depuis huit ans.

La compo des Bleus:

Lloris - Koundé, Upamecano, L. Hernandez - Coman, Kanté, Rabiot, T. Hernandez - Griezmann - Mbappé, Benzema.