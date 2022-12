France-Maroc: "Je suis sorti de là, j’étais un animal", Valbuena raconte le frisson des causeries de Deschamps

Le meneur d’hommes qu’est Didier Deschamps sait y faire avec ses joueurs pour les mobiliser autour d’un seul et même objectif, Mathieu Valbuena en sait quelque chose. Pour RMC, il s'est rappelé au bon souvenir d'un France-Ukraine de 2013 et des mots choisis par le sélectionneur des Bleus.

"Une force collective se dégage", savourait Didier Deschamps samedi soir, après la qualification des Bleus pour les demi-finales de la Coupe du monde 2022 au Qatar. L’équipe de France entamait pourtant la compétition sans grande certitude le mois dernier, entre le cortège de blessés, l’absence de cadres historiques, et la volonté de son sélectionneur d’abandonner la défense à trois pour revenir à ses fondamentaux. Trois semaines plus tard, si elle demeure encore imparfaite, la sélection nationale n’a jamais été aussi proche de relever un pari insensé, accrocher le doublé quatre ans après le sacre en Russie.

Pas toujours brillante, parfois malmenée, l’équipe de France n’a jamais failli mentalement, s’appuyant sur une belle cohésion entre les jeunes insouciants et les tauliers plus expérimentés autour de valeurs chères à son entraîneur. "La sélection lui va comme un gant", a estimé sur RMC Mathieu Valbuena, qui a vécu la Coupe du monde 2014 aux côtés de celui qui fut son entraîneur à l’OM. Des exploits, le milieu offensif en a réalisé avec Didier Deschamps.

"Il va surtout parler des familles, de l’humain"

Le 6 décembre 2011, l’OM a éteint le mur jaune du BVB. Trois ans plus tard, alors qu’il a été nommé un an plus tôt à la tête de l’équipe de France, Deschamps pose la première pierre de son édifice avec l’un des plus incroyables renversements de situation de l'histoire des Bleus contre l’Ukraine, une victoire 3-0 (défaite 0-2 à l’aller) qui permet à la France d’arracher sa qualification pour le Mondial 2014. Ce jour-là, Didier Deschamps tient un discours qui marquera ses joueurs. Mathieu Valbuena en était, mais ce n’était pas la première fois qu’il était saisi par les mots de son ancien coach.

"Je suis sorti de là, j’étais un animal, je voulais tout défoncer. Cela a donné beaucoup de force et de détermination à tout le groupe. Il a toujours su insuffler ça à ses équipes. Deschamps dans ses causeries, il va parler un peu de tactique mais il ne va pas s’attarder sur le sujet, il va surtout parler des familles, de l’humain, il va nous faire partager ses expériences de joueur et d’entraîneur. Il te donne des frissons. Tu sors de cette causerie, tu te dis 'wahou'".