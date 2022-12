France-Maroc: la compo probable des Bleus, le staff compte toujours sur Rabiot et Upamecano

Lors de la dernière mise en place avant de défier le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde (mercredi à 20h), Youssouf Fofana et Ibrahima Konaté ont remplacé Dayot Upamecano et Adrien Rabiot, ménagés ce mardi. Mais le staff de l’équipe de France compte toujours sur le Munichois et le Turinois pour débuter contre les Lions de l’Atlas.

Dernière séance collective avant le choc. Ce mardi soir, à la veille de la demi-finale de Coupe du monde contre le Maroc (mercredi à 20h), l'équipe de France s'est entraînée comme à son habitude au stade Jassim-bin-Hamad de Doha. Ils étaient seulement 22 puisque Dayot Upamecano et Adrien Rabiot sont restés en salle. Les deux joueurs ont pris froid.

Lors de la mise en place, c'est Youssouf Fofana au milieu de terrain et Ibrahima Konaté en défense qui les ont remplacés. Cependant, le staff de Didier Deschamps espère toujours pouvoir compter sur Upamecano et Rabiot mercredi soir.

Tchouameni de retour

Ce mardi soir, il s'agissait de la deuxième séance consécutive manquée par Dayot Upamecano, membre du onze-type des Bleus depuis le début de la compétition. Le joueur du Bayern Munich était déjà resté en salle lundi.

Lui aussi ménagé lundi après un coup reçu à un mollet, Aurélien Tchouaméni a quant à lui fait son retour à l'entraînement. Le milieu du Real Madrid, buteur contre l'Angleterre en quart (2-1), se trouvait bien parmi les vingt-deux joueurs qui ont, entre autres, réalisé des étirements, des petites courses et des exercices de passes.

La compo probable:

Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Tchouaméni, Griezmann, Rabiot - Dembélé, Giroud, Mbappé.