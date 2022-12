France-Maroc: Tchouaméni et Upamecano absents de l’entraînement à deux jours de la demi-finale

Aurélien Tchouaméni et Dayot Upamecano étaient tous les deux absents du début de l’entraînement ce lundi, à 48 heures de la demi-finale de Coupe du monde 2022 contre le Maroc (mercredi à 20 heures).

A deux jours de la demi-finale de Coupe du monde 2022 contre le Maroc (mercredi à 20h), le groupe de l'équipe de France n'est pas au complet. Ce lundi après-midi, Aurélien Tchouaméni et Dayot Upamecano, tous les deux titulaires en huitième et en quart de finale, étaient absents du début de l’entraînement.

Les hommes de Didier Deschamps n’étaient donc que 22 au stade Jassim Bin Hamad. La raison de leur absence n’a, pour l’heure, pas été communiquée par le staff des Bleus. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Raphaël Varane et Theo Hernandez n’avaient quant à eux pas chaussé leurs crampons en début de séance et on fait l’échauffement en basket, signe qu’ils ne devraient pas toucher de ballon.

Le Maroc pourrait être amoindri

Mercredi soir, pour tenter de se qualifier à une deuxième finale de Coupe du monde de suite, les Bleus affrontent une sélection marocaine qui pourrait être décimée par les blessures. Contre le Portugal, les Lions de l’Atlas ont déjà évolué sans leur taulier Nayef Aguerd. Sorti touché aux ischios-jambiers contre l’Espagne en 8e et opéré cet été d'une cheville, il a déjà forcé pour revenir à temps pour la Coupe du monde et n’a commencé sa saison que fin octobre.

Romain Saïss, strappé à la cuisse gauche dès l’échauffement, a lui tenu jusqu'à la 57e minute contre la Seleçao avant de céder sa place. L’ancien Angevin a indiqué dimanche qu’il "espérait tenir sa place". Contre le Portugal, Noussair Mazraoui a également été suppléé à cause d’un pépin physique.