France-Pologne: Koundé sommé par l'arbitre d'enlever les chaînes autour de son cou

Le défenseur de l'équipe de France Jules Koundé a débuté le huitième de finale de la Coupe du monde 2022 contre la Pologne avec des chaînes autour du cou. Les arbitres ont tardé à s'en rendre compte.

L’ensemble des téléspectateurs du huitième de finale de la Coupe du monde 2022 France-Pologne l'avaient vu depuis un bout de temps, mais pas les arbitres sur le terrain. Il aura fallu près de quarante minutes au corps arbitral pour réaliser que le défenseur français Jules Koundé jouait depuis le début du match avec des chaînes autour du cou, ce qui est strictement interdit. Et d'autant plus improbable que la tenue des joueurs et des remplaçants est en principe inspectée par les arbitres assistants avant la rencontre. Pas cette fois, visiblement.

C'est inscrit dans le règlement

D'après le règlement, si l’arbitre s’aperçoit qu’un joueur a commis une infraction, il est tenu d’en avertir le joueur, lequel doit procéder aux ajustements nécessaires avant de reprendre sa place sur le terrain, qu'il n'est pas obligé de quitter si la tenue est rapidement corrigée. Il a justement été demandé à Jules Koundé, alors qu'il s'apprêtait à faire une touche, de retirer ses chaînes. Ce qui a occasionné une brève interruption du match, avant l’ouverture du score française, signée Olivier Giroud (44e).

Dominatrice la France s’est créée plusieurs situations de but avant de trouver l’ouverture avant la pause. Elle a aussi vu la Pologne se rebiffer après vingt premières minutes passées à défendre. La Pologne de Robert Lewandowski a d’ailleurs été proche d’ouvrir le score sur une triple occasion incroyable, avec, à l’origine, un comportement défensif douteux de la part de Jules Koundé, pris de vitesse par Bereszynski. Plus à l'aise dans l'axe, Koundé n'est pas apparu complètement à son aise sur son côté droit en première période.