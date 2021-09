France-Suisse: "C'est de la frustration", Pogba revient sur sa discussion animée avec Deschamps

Plus de deux mois après l'élimination de l'équipe de France lors de l'Euro 2021 face à la Suisse, Paul Pogba est revenu ce dimanche sur cette compétition "manquée" pour les Bleus. Le milieu de terrain a balayé aussi tout problème avec Didier Deschamps, alors que les deux hommes avaient eu une vive discussion sur le terrain après la défaite aux tirs au but.

C'est une perte de balle en fin de rencontre qui avait coûté la victoire à l'équipe de France. Paul Pogba s'était montré fautif sur l'action qui a amené le but de Mario Gavranovic, permettant à la Suisse d'égaliser (3-3) lors des huitièmes de finale lors de l'Euro 2021. Les Bleus avaient été éliminés ensuite lors de la séance de tirs au but.

Des tensions étaient apparues sur le terrain au cours des dix dernières minutes de la partie; Paul Pogba et Didier Deschamps avaient eu aussi un échange verbal, qui avait posé question, au coup de sifflet final. Interrogé ce dimanche par l'émission Téléfoot sur TF1, le milieu de terrain est revenu sur cet épisode.

"C'est de la frustration"

"Ce n'était pas musclé. Quand tu es joueur et tu es coach, il y a des moments où c'est comme ça, a-t-il expliqué. C'est une discussion avec de la frustration. J'étais frustré bien sûr que la Suisse revienne à 3-3. C'était juste ça mais il n'y a rien du tout. Tout se passe très bien avec le coach."

Resté cette saison sous le maillot de Manchester United, alors qu'il se trouve dans la dernière année de son contrat, Paul Pogba est reparti du bon pied en championnat. Mais la déception de l'Euro restera forcément dans un coin de la tête de Pogba et ses coéquipiers.

"On était un peu dégoûtés par rapport à l'Euro mais on doit passer au-dessus de tout ça et avancer. Cela nous a vraiment fait mal, a déclaré le joueur des Red Devils. Quand on repense à ce match, à 3-1, personne n'aurait imaginé tout ça. C'est nous qui avons perdu le match, ce n'est pas la Suisse qui l'a gagné. C'est un Euro manqué pour nous, avec une grosse attente. Si on rejoue le match, ce n'est pas pareil. On aurait certainement changé la manière dont nous sommes entrés sur le terrain."

S'il retrouvera son compatriote Raphaël Varane cette saison du côté de Manchester, Paul Pogba partagera aussi le vestiaire avec Cristiano Ronaldo. Mais avant de pouvoir évoluer avec la star portugaise, le milieu français est attendu avec ses compatriotes au Parc OL ce mardi (20h45), face à la Finlande, pour la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Les Bleus se sont montrés en difficulté lors de leur rentrée avec des nuls face à la Bosnie-Herzégovine (1-1) et l'Ukraine (1-1).