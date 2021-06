France-Suisse: les Bleus joueront avec leur maillot domicile

L’équipe de France retrouvera son maillot bleu face à la Suisse ce lundi soir, à l’occasion du huitième de finale de l’Euro à Bucarest.

Les champions du monde vont pouvoir retrouver leur maillot préférentiel. Après avoir évolué en blanc contre la Hongrie et le Portugal, pour deux matchs nuls, la France retrouvera ses couleurs bleues face à la Suisse, comme c’était le cas en ouverture face à l’Allemagne (1-0).

La Suisse tout en blanc (et cela ne lui réussit pas)

La Nati évoluera quant à elle dans sa tenue extérieure, tout en blanc. Dans ces couleurs, elle s’est lourdement inclinée face à l’Italie après avoir été tenue en échec face au pays de Galles. Sa seule victoire, face à la Turquie (3-1), avait été acquise dans son maillot rouge domicile.

Les deux équipes ne pouvant pas porter de tenue de la même couleur, l’équipe de France portera un short bleu, puisque la Suisse sera en blanc, et des chaussettes rouges. Avec le même ensemble que face à l’Allemagne, les Bleus espèrent faire aussi bien contre un adversaire qui les avait accrochés lors du dernier Euro (0-0 en phase de poule).

La rencontre, prévue à Bucarest, sera arbitrée par l’Argentin Andrés Rapallini et se disputera devant seulement 1.500 supporters français. À un peu plus de 24 heures du coup d’envoi, le nom du latéral gauche et le dispositif tactique sont toujours encore inconnus même si les dernières tendances annoncaient un 3-5-2, avec Rabiot en position de piston gauche.