France-Suisse: Varane explique ce qui changerait avec une défense à trois

Invité dimanche sur le plateau de l’émission Téléfoot sur TF1, le défenseur central de l’équipe de France, Raphaël Varane, a été interrogé sur un possible changement tactique dans le onze de l’équipe de France qui affrontera la Suisse lundi en huitième de finale de l’Euro 2021 à Bucarest (21h). Et plus précisément sur un système à trois défenseurs centraux.

Le mystère reste entier sur l’équipe de France qui débutera le huitième de finale de l’Euro 2021 lundi à Bucarest. Entre les joueurs incretains pour cause de blessure et l’hypothèse d’un changement tactique, les zones d’ombre sont nombreuses à 24h du premier match couperet pour les champions du monde.

Sur le plateau de l’émission Téléfoot, Raphaël Varane n’a pas fait de révélation mais il a reconnu que des discussions existent avec Didier Deschamps. Notamment sur la possibilité d’une défense à trois avec Clément Lenglet en renfort du Madrilène et de Kimpembe. Une défense travaillée samedi à l’entraînement : "Le coach est ouvert à ce genre de discussions, a déclaré le joueur du Real Madrid. Il aime bien avoir le retour des joueurs. Il n’hésite pas à discuter individuellement avec chacun pour qu’on se soit confortable. Il a besoin du ressenti des joueurs. Et qu’on soit le plus à l’aise le jour du match. C’est le genre de discussions qu’on peut avoir."

"On peut jouer dans différents systèmes"

Cette saison, les Bleus ont évolué deux fois avec une défense à trois. Résultats : deux victoires (2-1 en Croatie et 4-2 face à la Suède). "C’est une question d’adaptation, indique Varane, interrogé sur l’hypothèse d’un changement. On a des joueurs complémentaires, avec beaucoup de qualité. C’est beaucoup de communication et de repères sur le terrain. On sait qu’on peut jouer dans différents systèmes. On a déjà joué à trois. C’est une possibilité qu’on a. Avec notre effectif, on a beaucoup de possibilités."

Enfin au sujet de l’infirmerie, le joueur aux 78 sélections a donné des nouvelles de Lucas Hernandez, blessé au genou et incertain face à la Suisse. "Lucas va mieux. Il était avec nous hier (samedi). On espère qu’il sera à 100% pour le prochain match." L’équipe de France brigue une place en quart de l’Euro lundi face à la Nati. Coup d’envoi à 21h à Bucarest.