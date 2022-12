France-Tunisie: La France a-t-elle une chance de voir sa réclamation aboutir?

L’équipe de France a perdu contre la Tunisie ce mercredi (0-1) lors de la troisième journée des poules de la Coupe du monde 2022. Mais les Bleus ont déposé une réclamation pour faire changer le résultat du match après un but injustement refusé à Antoine Griezmann. Les règles de l’IFAB semblent ainsi donner raison à la sélection tricolore.

Qualifiée et première du groupe D, l’équipe de France affrontera la Pologne lors des huitièmes de finale du Mondial 2022. La défaite contre la Tunisie (0-1) n’a rien changé au classement des Bleus. Mais cette contre-performance n’est pas du goût tricolore après un but injustement refusé à Antoine Griezmann dans les derniers instants du match.

Si le hors-jeu du Français au début de l’action peut être sanctionné par l’arbitre central, le recours à la vidéo ayant entraîné l’annulation de cette égalisation est contraire au règlement et la délégation tricolore a annoncé qu'elle allait déposer une réclamation auprès de la FIFA (elle a 24h après la fin du match pour le faire). Une situation où la France pourrait bien obtenir de gain de cause et ainsi transformer sa défaite en nul (1-1) si l’on se fie uniquement aux règles.

>> France-Tunisie (0-1)

Le but de Griezmann ne fait pas exception

A l’image d’un éventuel retour de Karim Benzema, autorisé par le règlement de la FIFA, l’instance a précisé que l’usage à l’assistance vidéo pendant les matchs devait se conformer aux "Lois du Jeu" en vigueur.

Dans son document qui régule les questions arbitrales, l’IFAB (International Football Association Board) ne permet pas de valider le recours au VAR par l’arbitre de France-Tunisie, le Néo-Zélandais Matthew Conger. Le point numéro 10 des "principes" de la rubrique dédiée au protocole d’assistance vidéo à l’arbitrage invalide cette utilisation.

"Si le jeu a repris après avoir été arrêté, l’arbitre ne peut effectuer une analyse", assure l’IFAB. Avant de détailler les exceptions possibles, où ne figure pas le cas du but marqué par Antoine Griezmann: "Sauf en cas d’identité erronée ou en cas d’infraction passible d’exclusion telle qu’un comportement violent, crachat, morsure, et/ou propos ou actes blessants, grossiers ou injurieux."

L'arbitre de France-Tunisie siffle la fin du match après avoir autorisé l'engagement © Capture d'écran

Non-diffusée à la télévision, la reprise du jeu après le but français a bien été effectuée avant le coup de sifflet final, comme le montre la capture d'écran ci-dessus. Dès lors, l’intervention du VAR pour suggérer à l’arbitre central de venir voir les images est techniquement contraire aux Lois du Jeu de l’IFAB. Voilà qui pourrait donner aux Bleus une chance d’obtenir le nul contre la Tunisie et ainsi priver les Aigles de Carthage de leur première victoire face à la France. La commission des règlements de la FIFA aura le dernier mot. Elle n'a pas encore précisé dans quel délai elle envisageait de répondre à la réclamation de l'équipe de France