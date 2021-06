Hongrie-France: Griezmann explique pourquoi il a laissé Mbappé tirer un coup franc

En conférence de presse ce dimanche, au lendemain du nul frustrant des Bleus contre la Hongrie (1-1) à l'Euro 2021, Antoine Griezmann a expliqué pourquoi il a permis à Kylian Mbappé de tirer un coup franc bien placé en première période.

27e minute de jeu, samedi, entre la Hongrie et la France, à l'Euro. Pris à la gorge durant le premier quart d’heure, les Bleus vont mieux et se voient offrir un coup franc bien placé aux abords de la surface adverse, légèrement excentré sur la droite. Une position idéale pour la patte gauche d’Antoine Griezmann. Mais alors qu’il se sait adroit dans cet exercice, le Barcelonais décide finalement de s’effacer pour laisser Kylian Mbappé prendre sa chance. Le ballon frappé fort par le Parisien ne passe pas le mur et finit dans la tête du malheureux Nemanja Nikolics, tout juste entré en jeu à la place d’Adam Szalai.

"Mbappé sait les tirer"

Cette scène a pu surprendre. Pourquoi Griezmann n’a-t-il pas pris ses responsabilités alors que Mbappé tire assez peu de coups francs en club comme en sélection ? "Il a pris le ballon et a voulu le tirer. Il tire vraiment très bien les coups francs, je les ai vus à l’entraînement, a réagi Griezmann ce dimanche en conférence de presse, au lendemain du nul frustrant concédé par les Bleus à Budapest (1-1). Il sait les tirer. Il n’y avait aucun souci. Dès que tu la sens, tu tires. Dommage que ça ne soit pas rentré, il peut les mettre au fond. Il les met à l’entraînement, donc pourquoi pas en match."

Pas de polémique, donc, sur la question des coups francs. Ni sur les penalties. "C'est sur le terrain qu'on va voir la chose, a insisté Griezmann, avec le sourire. Le coup franc, Kylian le sentait hier et l'a pris. On fait une fixette sur qui doit tirer ou non, mais moi il n'y a aucune crainte là dessus. Si un joueur veut le prendre, il le prend, je suis open. Je suis très ouvert, aucun souci. Si quelqu'un le sent, le prend et le marque, tant mieux." En tête du groupe F avec quatre points au compteur mais pas encore qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition, les champions du monde boucleront la phase de poules mercredi contre le Portugal (21h).