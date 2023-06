Interruption des matchs pendant le ramadan: "Une polémique qui n’a servi à rien", déplore Pogba

Dans un entretien accordé à Views, l'international français Paul Pogba (30 ans) est revenu sur la polémique dont la Fédération française de football (FFF) a fait l'objet en refusant l'interruption des matchs à l'heure de la rupture du jeûne, pendant le ramadan.

Paul Pogba n'a plus été sélectionné avec les Bleus depuis mars 2022 et des matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, mais le milieu de terrain, pas épargné par les blessures depuis son retour à la Juventus cet été, demeure impliqué dans les actualités qui agitent la FFF. Notamment sa décision, en mars, de refuser l'interruption des matchs en période de ramadan à l'heure de la rupture du jeûne.

"Personne, aucun musulman, n’a demandé ça (l'arrêt des matchs)", a rappelé Paul Pogba auprès du site Views. "Ces dernières années, tous les musulmans qui voulaient jeûner ont toujours jeûné sans demander de temps off. Donc, je ne sais pas pourquoi cette année, ça a été le cas. Parce qu’on n’a pas entendu les personnes qui ont demandé des pauses, ce sont eux [les musulmans] qui l’ont fait d’eux-mêmes. Que ce soit en Premier League ou en Italie ou où que ce soit", a détaillé le champion du monde.

En somme, une polémique futile d'après le milieu de terrain aux 91 sélections: "Ça a été une polémique qui n’a servi à rien, car personne n’a rien demandé, personne n’a pleuré. C’est du sport, on joue au foot. Les personnes qui peuvent, qui veulent jeûner, peuvent jeûner. Elles ne se plaignent pas. Quand il fait chaud, tout le monde se pose, tout le monde va boire de l’eau. C’est exactement pareil, donc je ne sais pas pourquoi il y a une polémique sur ça. Ça a été une polémique pour rien selon moi."

Comment Pogba perçoit le racisme comme "une victoire"

Egalement interrogé sur la question du racisme dans les stades, Paul Pogba a pointé la légèreté des instances face à ce fléau: "Si vraiment, ils voulaient changer quelque chose, ils l’auraient fait il y a déjà bien longtemps, avant même qu’on soit né", a déploré le joueur de la Juventus, qui a relativisé et vu le bon côté de la chose, si tant est qu'il y en a un. "Si des personnes, quand elles viennent au stade supporter leur équipe, arrivent à t’insulter, à te dire 'sale noir' ou à te jeter des bananes, c’est que tu as gagné, c’est que tu les touches. C’est que tu es dangereux, c’est qu’ils pensent à toi au lieu de penser à leur équipe. Et c’est une victoire."