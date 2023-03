Irlande-France: une banderole contre Le Graët et la Fifa retirée du parcage français

Une banderole hostile à la Fifa et à l’ancien président de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graët, a été retirée du parcage des supporters français en Irlande (0-1), lundi lors des qualifications à l’Euro 2024.

On ne touche pas à Noël Le Graët, ni à la Fifa. Une banderole hostile à l’ancien président de la Fédération française de football (FFF) et à l’instance internationale a été retirée du parcage où avaient pris place les supporters français, lundi lors du match Irlande-France (0-1) lors des qualifications à l’Euro 2024. Celle-ci indiquait: "Le Graët, Fifa, Mafia", comme le montre une photo de l’affiche que RMC Sport a pu se procurer.

"Le Graët, Fifa, Mafia"

"Le Graët, Fifa, Mafia", la banderole contre Le Graët et la Fifa retirée du parcage français en Irlande, lundi © DR

Elle a été enlevée sans heurt par plusieurs stadiers français. Ces derniers se seraient montrés davantage remontés contre des supporters français ayant réussi à faire entrer des fumigènes dans la tribune en utilisant la manière forte pour attraper les "allumeurs".

Noël Le Graët a démissionné de ses fonctions de président de la Fédération française de football (FFF) le 28 février dernier. Le dirigeant était accablé par les critiques après sa sortie sur Zinedine Zidane sur RMC en janvier. Il a aussi été épinglé par un audit commandé par le ministère des Sports sur la gouvernance de la FFF. Les conclusions du rapport ont pointé du doigt "des prises de position publiques déplacées", "le comportement inapproprié vis-à-vis des femmes", "une consommation excessive d’alcool" et considéré que Le Graët ne disposait plus "de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français". Des affirmations que les avocats du dirigeant contestent.

Après l’annonce de sa démission (suivant sa mise en retrait le 11 janvier), Le Graët a retrouvé ses fonctions au bureau de Paris de la Fifa, par l’intermédiaire du président Gianni Infantino, dont il est très proche. Visiblement trop pour les supporters, qui ont tenté de le faire savoir à Dublin avant de voir leur message retiré.