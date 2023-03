"Je ne reviendrai pas dans les institutions du football": Platini ne sera pas candidat à la présidence de la FFF

Invité exceptionnel de l'émission Rothen s'enflamme ce lundi sur RMC, Michel Platini a répondu aux questions sur son avenir et notamment autour d'une possible candidature à la présidence de la Fédération française de football après la démission de Noël Le Graët. L'ancien meneur de jeu des Bleus et président de l'UEFA s'est montré particulièrement clair à ce sujet: il ne reviendra pas.

Noël Le Graët parti de la FFF, l'instance cherche un nouveau président sur le moyen et long terme. Si Philippe Diallo assure l'intérim, le nom de Michel Platini est revenu sur le devant de la scène afin d'aider le football tricolore. Invité exceptionnel de l'émission Rothen s'enflamme ce lundi sur RMC, l'ancien capitaine de l'équipe de France a totalement fermé la porte à une potentielle candidature à la présidence de la Fédération française de football.

"J’ai fait une déclaration au mois de juillet quand j'ai été blanchi de mes affaires en Suisse. J'ai dit que je ne reviendrai plus dans les institutions du football. Point final, je ne reviendrai pas dans les institutions du football, a clairement estimé Michel Platini. Il me semble que la Fédération française fait partie des instances du football. Donc je ne reviendrai pas dans le football ni à la Fédération française."

Platini s'explique sur son rendez-vous avec Oudéa-Castéra

Quand on lui demande s'il reviendrait à un poste pour aider la '3F' si on venait le chercher, Michel Platini a encore une fois assuré le contraire. Selon lui, il n'a plus l'envie pour se battre dans les jeux politiques de la FFF ou du football en général.

"Personne ne viendra me chercher. Personne ne vient vous chercher, le pouvoir cela se prend ou cela ne se prend pas. Je n'ai aucune volonté de le prendre. J’ai assez donné, a enchaîné l'ancien numéro 10 des Bleus auprès de Jérôme Rothen. J’ai été vice-président de la Fédération française il y a 30 ans, j’ai tout fait. Ça va, ça suffit et c’est bien. Non (on n’a pas parlé de cela lors de la rencontre avec Amélie Oudéa-Castéra), la ministre c’était un rendez-vous prévu quatre ou cinq mois à l’avance pour parler un peu des instances du football international et que je lui explique un peu comment cela se passait. Il y a eu tous ces événements qui sont arrivés et puis bon…bien sûr cela a été dans la presse mais on n’en a pas parlé."

Platini ne veut pas entraîner de club ou être président de la Juventus

Face à l'insistance des membres de la Dream Team RMC Sport pour lui signifier que son retour à la FFF pourrait aider le football tricolore, Michel Platini a rappelé que c'était fini pour lui. Pas mieux pour une aventure comme entraîneur dans un club.

"Non (je ne serai pas candidat). Mais mon histoire n’est peut-être pas terminée. Il y a peut-être d’autres choses à faire dans le football, je ne sais pas. J’ai dit la dernière fois que s’il y avait une opportunité ou quelque chose qui me plaisait je le ferais. Mais pas aujourd’hui, a poursuivi l'ancien président de l'UEFA sur RMC. Non (sur la présidence de la Juventus), président de club cela ne m’intéresse pas du tout. Si une opportunité pour quelque chose me plaît… J’ai été vice-président de Nancy, j’ai été vice-président de la FFF, j’ai été président de l’UEFA, j’ai été vice-président de la Fifa, j’ai déjà fait toutes ces choses-là. S’il y a une aventure nouvelle à faire… Pas entraîneur de club, non. Le Real Madrid m’a fait des propositions en or, à l’époque de l’équipe de France, pour que je sois entraîneur du Real Madrid et j’ai refusé."

"J’ai envie de vivre normalement"

Comme lassé d'avoir eu à batailler pour défendre le football qu'il aime pendant tant d'années, Michel Platini ne veut plus se battre. Les instances c'est fini pour lui et cela lui convient parfaitement.

"Aujourd’hui la vie que je mène me plait énormément, je n’ai pas besoin de revenir. Pourquoi est-ce que je devrais revenir dans le football, s'est encore interrogé le triple lauréat du Ballon d'or depuis sa ville de Cassis. J’ai donné, j’ai fait. C’est compliqué. Je sais qu’un jour ou l’autre, si éventuellement il y a besoin d’un coup de main pour le football français pourquoi pas mais pas comme président. […] Oui, je m’imagine complètement ne plus retourner dans le football. On avait parlé à un certain moment du syndicat des joueurs, cela m’a tenté. Mais après quand tu fais le tour des choses je crois que le syndicat mondial des joueurs n’a pas une très grande importance, il n’y a pas beaucoup de pouvoir à part lécher les fesses de la Fifa et de l’UEFA pour avoir des subventions."

Avant de conclure: "J’ai envie de vivre normalement après 50 ans dans le football, 50 ans dans les journaux et 50 ans dans les responsabilités. J’ai 67 ans et j’ai envie de vivre normalement. Ce n’est pas que les affaires m’ont meurtri mais cela a coupé quelque chose. J’aurais continué, je serais allé à la Fifa où j’aurais dû être président car cela aurait été la suite logique. Mais après pendant cinq ans je me suis mis dans la bataille juridique et j’ai un peu perdu le monde du football."