Le rappeur VALD dévoile son clip "Footballeur"

Le rappeur VALD publie le clip de son nouveau morceau "footballeur", qui vise à devenir l'hymne de l'équipe de France à l'Euro. On y entend même la voix de Jano Resseguié, commentateur légendaire de RMC.

Le stade de la Licorne d’Amiens comme décor, des références en pagaille sur les petites manies du ballon rond. Le rappeur VALD a dévoilé le clip de son nouveau morceau "Footballeur", ce vendredi. Dans un son auto-tuné, il s’imagine un destin de star du foot dans cette vidéo le mettant en scène au sein de son équipe du FC Echelon face aux plus grands d’Europe (Juventus, Bayern, Real) dans une nouvelle compétition, la Super Mega League, comme une référence à la Super League, projet mort-né porté par douze des plus grands clubs européens.

Le titre avait été dévoilé sur Twitch dans le live de Gotaga, le plus gros streamer français. Il avait réuni 100.000 personnes pour l’occasion. La vidéo Youtube a, elle, été visionnée plus de 200.000 fois depuis sa mise en ligne sur Youtube ce vendredi.

Connu pour ses textes virant parfois à l’absurde, VALD enchaine les références à certaines situations bien connues du ballon rond entre la chasuble de Balotelli, un pastiche d’une publicité d’un site de paris en ligne, le détournement des roulades de Neymar lors du Mondial 2018, la douche d’eau en référence à celles de bière au Bayern après un titre, la glacière de Bielsa ou encore la scène de la chaise en conférence de presse en clin d’œil à Thierry Henry lors de son passage à Monaco.

Quand Jano Rességuié parodie Thierry Gilardi

On retrouve même une voix bien connue de RMC dans le clip: celle de Jano Resseguié. Notre célèbre commentateur parodie Thierry Gilardi et ses propos tenus lors de l’expulsion de Zinedine Zidane en finale de la Coupe du monde 2006 entre la France et l’Italie. "Oh VALD, non pas ça, pas aujourd’hui, lance-t-il après une expulsion fictive du rappeur. Pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait!"

"Une nouvelle fois VALD nous surprend encore musicalement, se targue le communiqué de presse présentant le clip. Avec un propos plus profond qu’il n’y parait, et dévoile le clip le plus ambitieux de sa carrière. Ce titre deviendra-t-il le nouvel hymne des Bleus?"

Jeudi, un autre rappeur, Youssoupha, est sorti du silence après la polémique lancée par certains politiques - notamment de l'extrême droite - sur le morceau "Ecris mon nom en Bleu, crie mon nom en bleu" accompagnant l’annonce de la liste des 26 joueurs retenus pour l’Euro. Il a rappelé qu'il ne s'agissait pas d'un hymne et s'est étonné des propos de Noël Le Graët, président de la FFF, indiquant ne pas avoir été mis au courant de cette chanson.