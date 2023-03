Equipe de France : Giroud insubmersible, mais avec quel statut?

A 36 ans, Olivier Giroud devrait être le doyen de la prochaine liste de Didier Deschamps, qui ne devrait pas profiter de l’occasion pour tourner la page. Mais, arrivé au Qatar dans la peau du remplaçant de Karim Benzema et titulaire ensuite, sera-t-il toujours la première option de Deschamps à la pointe de l’attaque?

Hugo Lloris, 36 ans, Steve Mandanda, 37 ans, Karim Benzema, 35 ans et même Raphaël Varane, 29 ans. Ils ont tous dit adieux à l’équipe de France après la Coupe du monde. Mais pas Olivier Giroud, insubmersible à 36 ans, revenu par la fenêtre après avoir été un temps mis de côté par Deschamps après l’Euro 2021. Et l’avant-centre de Milan postule donc à une place dans le groupe pour affronter les Pays-Bas et l’Irlande.

Mais celui qui a été titulaire à tous les matchs de la coupe du monde (sauf celui contre la Tunisie où les Bleus étaient déjà qualifiés) sera-t-il l’option numéro 1 de Deschamps pour accompagner Kilian Mbappé à la pointe de l’attaque?

Deschamps: "J'ai une position, mais je ne suis pas borné"

Si la complicité entre les deux joueurs a sauté aux yeux lors de l’aventure qatarienne, Didier Deschamps pourrait être tenté de débuter un nouveau cycle en vue de l’Euro, qui débute dans à peine 15 mois. D’autant que le sélectionneur s’était publiquement interrogé sur la capacité de Giroud à venir pour cirer le banc. "J’ai eu une position, qui n’est pas spécifique à Olivier mais à ceux qui ont un statut et une énorme difficulté à accepter" le déclassement, avait-il expliqué lors de la révélation de la liste pour le Qatar, tout en précisant qu’il avait changé d’avis. "J’ai un mot qui est important: s’adapter. Et s’adapter ce n’est pas se contredire mais tenir compte de la réalité du moment. La situation pour lui n’est pas la même qu’il y a deux ans. J’ai une position, mais je ne suis pas borné."

Une position qui avait évolué après avoir échangé sur le sujet avec Giroud. "Evidemment, y a des éléments des discussions que je peux avoir avec lui et des réponses. Des éléments que vous (les journalistes) ne pouvez pas avoir."

Giroud: "Pendant cinq minutes je suis sur le banc, dégouté et fou de rage"

Arrivé comme remplaçant au Qatar, Giroud avait très vite changé de statut avec la blessure de Benzema et son forfait dans des conditions qui restent un point de friction encore aujourd’hui entre l’attaquant madrilène et le sélectionneur. Giroud lui a joué, marqué et fait marquer, jusqu’à sa sortie très prématurée (41e minute) en finale de la Coupe du monde, après une prestation terne. "Beaucoup de sentiments qui se mélangent dans ma tête à ce moment-là. Déception, frustration, colère, incompréhension. Pendant cinq minutes je suis sur le banc, dégouté et fou de rage." C’est donc du banc qu’il assiste à l’éclosion de Randal Kolo Muani, son principal concurrent à la tête de l’attaque. Une concurrence facile à accepter? Giroud a déjà donné des gages à Deschamps une fois, mais il s‘agissait de faire de la place au ballon d’or. Donnera-t-il les mêmes gages lors de ce rassemblement?