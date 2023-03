Equipe de France: les tendances pour la liste de Deschamps, avec Fofana en défense et Diaby en attaque ?

Avant de défier les Pays-Bas (24 mars) puis l’Irlande (27 mars) dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024, Didier Deschamps va annoncer sa première liste de l’année 2023 ce jeudi. RMC Sport fait le point sur les dernières tendances.

L’heure est aux premiers choix de l’année 2023. Didier Deschamps va annoncer ce jeudi la liste des joueurs retenus pour le premier rassemblement post-Mondial, durant lequel l’équipe de France va affronter les Pays-Bas le 24 mars au stade de France avant d’aller à Dublin pour jouer contre l’Irlande le 27. Une majorité de joueurs finalistes au Qatar devraient en être. Ils étaient 24 au départ pour le Mondial 2022, ils devraient être 23 pour lancer la campagne d’éliminatoires à l’Euro 2024.

En défense, Camavinga pour dépanner à gauche avec la nouveauté Fofana ?

Pour le côté gauche, la curiosité devrait être la confirmation d’Eduardo Camavinga en doublure de Théo Hernandez, étant donné que Lucas Hernandez (genou) ne rejouera pas de la saison. L’ancien Rennais avait été positionné à ce poste par Deschamps au Qatar et, avec le Real Madrid, Carlo Ancelotti l’a utilisé comme latéral gauche à la Coupe du Monde des clubs début février et à cinq reprises en Liga tout récemment. Une belle trouvaille du sélectionneur, même si ce n’est pas le poste préféré du Madrilène. Il pourrait apparaître dans la liste de jeudi parmi les défenseurs.

Raphaël Varane ayant décidé de prendre sa retraite internationale, cette première liste post-Mondial va permettre à Deschamps d’installer une charnière référence dans la perspective de ces éliminatoires. Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano ont déjà évolué ensemble en Bleu pour le premier match de la Coupe du monde contre l’Australie (4-1) et 15 minutes en fin de match contre le Danemark (2-1).

Upamecano est devenu un taulier de la défense du Bayern. Il a été impressionnant lors de la double confrontation contre le PSG en 8e de finale de Ligue des champions. Juste un bémol pour Konaté, pas toujours titulaire à Liverpool: il revient d’une blessure musculaire qui l’a écarté des terrains en février et lors du match aller de Ligue des champions contre le Real Madrid (5-2). Il a repris et vient d’enchaîner trois titularisations.

Pour le reste, dans l’axe, William Saliba devrait être confirmé, ses performances à Arsenal parlent pour lui. La nouveauté pourrait s’appeler Wesley Fofana. L’international espoirs est observé depuis un moment par le staff des Bleus. Si ses blessures ont freiné son ascension après son arrivée chez les Londoniens, son talent n’a jamais fait débat. Avec lui, Chelsea a retrouvé un peu plus de sérénité derrière depuis trois matchs. Il a même été élu homme du match le 4 mars dernier après avoir marqué l’unique but du match contre Leeds. Le natif de Marseille n’a jamais été aussi proche de l’équipe de France, lui qui a aussi la possibilité d’opter pour la Côte d’Ivoire. Axel Disasi, présent au Qatar, postule naturellement même si le nom de Jean-Clair Todibo circule avec insistance.

A droite de la défense, des interrogations existent. Jules Koundé, toujours aligné comme latéral à Barcelone malgré quelques présences dans l’axe, postule dans cette liste avec Benjamin Pavard, qui vit la même chose au Bayern malgré sa mise sur le banc des Bleus par Deschamps après le premier match de la Coupe du monde. Nordi Mukiélé, toujours surveillé par le staff, s’est blessé aux ischios avec Paris. Mohamed Simakan et Pierre Kalulu, pas ou plus toujours utilisés comme latéral à Leipzig et à Milan, font partie des pièces maîtresses de Sylvain Ripoll chez les Espoirs. Ils devraient être laissés à sa disposition.

Le retour de Moussa Diaby en attaque ?

Devant, Ousmane Dembélé, blessé, pourrait être suppléé par Moussa Diaby, qui pourrait également profiter de l’absence de Christopher Nkunku, touché à une cuisse (comme Dembélé). Le joueur du Bayer Leverkusen n’a plus été appelé depuis juin 2022 et la Ligue des nations.

Autour d'Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, le sélectionneur ne va pas modifier grand-chose en attaque avec la présence des mondialistes Kingsley Coman, Olivier Giroud, Marcus Thuram et Randal Kolo Muani.