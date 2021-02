Présidence de la FFF: trois listes en lice, Mapolin n’a pas été retenu

Jean-Pierre Mapolin n’a pas obtenu les parrainages requis pour être candidat à la présidence de la Fédération française de football, face aux trois autres listes.

Il y aura finalement trois listes pour la prochaine élection à la présidence de la Fédération française de football. Les listes conduites par Michel Moulin, Noël Le Graët et Frédéric Thiriez. Le quatrième candidat qui s'était déclaré, Jean-Pierre Mapolin, et qui avait présenté une liste, n'a pas obtenu les parrainages nécessaires pour être retenu par la commission de surveillance électorale de la FFF.

La campagne pour la présidence de la FFF est officiellement lancée pour le sortant Noël Le Graët face à ses deux prétendants, Michel Moulin et Frédéric Thiriez. Les trois hommes vont organiser leur campagne sur le terrain à la rencontre des grands électeurs des clubs, des districts et des ligues régionales, mais aussi des clubs professionnels. Les amateurs représentent 63% des voix, et les professionnels 37%.

Après Parker, Tsonga dément soutenir Frédéric Thiriez

Ce début de semaine a été marqué notamment par une nouvelle défection parmi les soutiens de l’ancien président de la LFP Frédéric Thiriez. Le joueur de tennis Jo-Wilfried Tsonga a démenti ce lundi avoir apporté son soutien à Frédéric Thiriez dans le cadre de sa campagne pour la présidence de la Fédération française de football (FFF), un nouveau couac après celui concernant l'ancien basketteur Tony Parker.

"Je ne connais pas personnellement Monsieur Frédéric Thiriez, je lui ai encore moins apporté mon soutien pour la présidence de la FFF. Quitte à utiliser mon nom et mon image, autant le faire avec la bonne orthographe", a écrit Tsonga sur Twitter. Le Français est apparu par erreur dans la liste de soutiens publiée par le candidat Thiriez sur son site de campagne, avec en prime une méprise sur son prénom ("Wilfrid").

Parker a également connu pareille mésaventure et l'a dénoncé jeudi également sur les réseaux sociaux. "Je démens fortement ces informations et je n'apprécie pas que l'on utilise mon image sans mon autorisation !", a écrit l'ancien meneur de jeu des San Antonio Spurs. Ce démenti a poussé Thiriez à publier un message d'excuse dès jeudi dernier, où il expliquait que son équipe de campagne avait été "en contact avec beaucoup de personnalités, même hors monde du foot, qui souhaitaient exprimer leur soutien" à sa candidature.