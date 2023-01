Thiriez dément être candidat en cas de nouvelles élections à la FFF

Invité de l'After Foot ce mercredi sur RMC, Frédéric Thiriez s'est longuement confié sur la crise que traverse actuellement la Fédération française de football. "Je ne me considère pas comme candidat à l’heure qu’il est", a-t-il assuré.

Au même titre que Marc Keller ou Jean-Michel Aulas, son nom est régulièrement cité pour prendre les commandes de la Fédération française de football en cas de chute, contrainte ou forcée, du comité exécutif face à la crise traversée par l’instance depuis les révélations autour de Noël Le Graët. Avocat, président de la Ligue de football professionnel de 2002 à 2016, puis candidat à la présidence de la FFF battu en 2021 par Le Graët, Frédéric Thiriez pourrait-il être intéressé par le job en cas de nouvelles élections ? La question lui a été posée ce mercredi dans l’After Foot sur RMC.

>> Les podcasts de l'After Foot

"Ma vie ne dépend pas du foot"

"Etre candidat à la présidence de la FFF ? Vous vous avancez un petit peu (rires). Ce qui m’importe, c’est d’essayer d’apporter des idées. Vous essayez de me demander dès le début de l'émission si je vais être candidat, je ne peux pas répondre à cette question. Déjà, il n’y a pas d’élections à la FFF à court terme. Les prochaines élections auront lieu fin 2024. On ne sait même pas selon quelles modalités. Moi je ne suis pas là pour parler des personnes, mais pour faire des propositions. La différence entre moi et les autres, c’est que je ne suis pas dépendant du football. J’ai un métier que j’aime, j’ai servi comme bénévole dans le football", a-t-il d’abord indiqué.

Avant de préciser sa réflexion sur l'antenne de RMC : " J'ai découvert que j'étais candidat en lisant L'Equipe ce matin. Je ne confirme absolument pas. (...) Moi ma vie ne dépend pas du foot, j’ai un métier, je ne suis pas un mort de faim accroché à un poste dans le foot comme beaucoup le sont. Ça me donne beaucoup de liberté. Je ne me considère pas comme candidat à l’heure qu’il est, d’autant plus qu’on ne sait même pas quel sera le mode d’élection du président dans deux ans. Il n’y aura pas d’élection avant deux ans, il ne faut pas se faire d’illusion. Tout ce que je veux, c’est apporter ma contribution. Pourquoi voulez-vous que Le Graët démissionne ? Les membres du comex n’ont pas le pouvoir de le révoquer."

Fragilisé par de nombreuses polémiques et pointé du doigt par plusieurs témoignages de femmes l'accusant de comportements sexistes, Le Graët a été contraint de se mettre en retrait début janvier lors d'un comité exécutif extraordinaire convoqué juste après des déclarations à l'emporte-pièces concernant Zinédine Zidane. Philippe Diallo, jusqu'ici vice-président délégué de la fédération, doit théoriquement assurer l'intérim jusqu'au comex suivant la publication du rapport d'audit diligenté par le ministère des Sports prévue fin janvier.