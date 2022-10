Coupe du monde 2022: Benzema, Griezmann ou Mbappé? Les Français ont désigné le leader des Bleus

La Coupe du monde de football débutera le 20 novembre à Doha au Qatar malgré les nombreuses polémiques entourant la compétition. Un sondage exclusif Harris Interactive pour RMC dévoile ce jeudi quel joueur les Français s’attendent à voir comme le leader de l’équipe de France pendant la compétition planétaire.

Tout juste auréolé de son sacre au Ballon d’or, Karim Benzema a clairement affiché ses ambitions pour la suite de sa carrière: gagner la Coupe du monde avec l’équipe de France. Et cela tombe puisque, sauf pépin physique de dernière minute, le meilleur joueur du monde sera bien du voyage au Qatar avec les Bleus pendant la compétition disputée du 20 novembre au 18 décembre.

A ses côtés, Didier Deschamps ne manquera pas de solutions et de talents. C’est simple, outre le Madrilène, le patron des Bleus peut aussi compter sur Kylian Mbappé, Antoine Griezmann voire Olivier Giroud et Christopher Nkunku en attaque. A tout juste un mois du début du Mondial, un sondage exclusif Harris Interactive pour RMC* dévoile ce jeudi 42% des Français pensent que Kylian Mbappé sera le leader de l’équipe de France pendant le tournoi à Doha. Karim Benzema arrive en deuxième position.

>> Journée spéciale Coupe du monde 2022 sur RMC Sport

Les fondus de foot optent pour Benzema

Etincelant en Ligue 1 sous le maillot du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est vu comme le principal fer de lance des Bleus par les fans tricolores. Derrière l’attaquant de 23 ans, Karim Benzema et Antoine Griezmann complètent le podium avec respectivement 24% et 13% des suffrages auprès des sondés.

Au-delà des joueurs offensifs, le capitaine Hugo Lloris semble aussi convaincre les Français avec 12% de personnes interrogées qui le voient en leader de l’équipe pendant le Mondial.

Mais attention, si les Français voient en Kylian Mbappé le leader des Bleus au Qatar, la donne change chez les passionnés de foot. 48% des fans absolus de ballon rond, les plus passionnés, pensent que Karim Benzema sera le leader tricolore alors que seuls 31% se prononcent en faveur de son jeune coéquipier. Du côté des auditeurs de RMC, c’est également très serré entre les deux attaquants puisque Kylian Mbappé recueille 35% des votes soit deux points de plus que Karim Benzema (33%).

Mbappé chouchou du public, Benzema sur le podium

Les performances sportives ont leur importance mais l'image des joueurs auprès du public également. Sans surprise Kylian Mbappé se détache parmi les chouchous des Français avec 31% des sondés qui en font leur joueur préféré. Derrière la star des Bleus et du Paris Saint-Germain, on retrouve les autres talents offensifs du groupe tricolore: Antoine Griezmann [18%) et Karim Benzema (15%).

Là encore, l'écart se réduit chez les fans absolus de ballon rond. Si Kylian Mbappé est le joueur préféré de 33% des passionnés qui pensent et vivent football, Karim Benzema le talonne avec 30%.

*Sondage exclusif réalisé par Harris Interactive en ligne du 04 au 05 octobre 2022. Échantillon de 1 022 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).