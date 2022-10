Real Madrid: "Un jour dont je me rappellerai toujours", Benzema raconte son triplé face au PSG

Karim Benzema est revenu jeudi sur les moments forts de sa saison 2021-2022 et de leur importance dans sa conquête du Ballon d’or. Le Français a notamment savouré son triplé décisif lors de la remontada face au PSG en Ligue des champions.

24 ans après Zinedine Zidane, Karim Benzema a écrit une nouvelle page de l’histoire du football français en achevant l’un de ses "rêves d’enfant" et en remportant le Ballon d’or 2022 devant Sadio Mané et Kevin De Bruyne. Titré en Liga, l’attaquant tricolore a surtout contribué au sacre du Real Madrid en Ligue des champions. Meilleur buteur de la compétition, 'KB9' a marqué les esprits avec des buts décisifs et notamment son triplé lors du huitième de finale retour remporté face au Paris Saint-Germain (3-1). Décevant à l’aller pour son retour de blessure, Karim Benzema a pris une revanche éclatante lors du second match.

"À mon retour contre le PSG, j'étais à 100%, mais il me manquait des choses sur le terrain, comme à toute l'équipe. Après ce match, je me suis dit que nous devions être plus forts. À partir de là, nous avons commencé à marquer des buts et à écrire l'histoire, a expliqué le principal intéressé lors d’un entretien accordé aux médias du club madrilène. Le triplé contre le PSG, c’est est un jour dont je me rappellerai toujours car nous avons gagné avec une remontada lors d’une nuit magique au Bernabeu."

Un triplé pour l’histoire

Dos au mur lors de cette rencontre à Madrid, le Real est parvenu à renverser le PSG malgré l’ouverture du score de Kylian Mbappé. En l’espace de seulement 16 minutes, Karim Benzema a mis fins aux espoirs des Franciliens et lancé l’épopée du club merengue.

"J'ai apprécié le moment. Je ne peux pas raconter ce qui s'est passé dans ma tête. Mais j'ai réussi grâce à mes efforts, avec toute l'équipe et l'aide de mes coéquipiers, s’est encore remémoré l’attaquant de 34 ans. Marquer trois buts c’est très difficile contre une équipe qui pouvait gagner la Ligue des champions."

Un triplé qui a forcément marqué les esprits de ceux qui ont voté pour l’attribution du Ballon d’or. Qualifié pour les quarts de la C1, le Real est encore difficilement venu à bout de Chelsea avec un nouveau triplé retentissant du Français.

La panenka contre City? "Je devais le faire"

Mais le dernier fait d’armes de Karim Benzema dans la plus prestigieuse des compétitions de la planète foot reste sans doute sa panenka contre Manchester City en demi-finale aller. Malgré la défaite du Real (4-3), le buteur a impressionné avec un doublé et un penalty transformé avec sang-froid pour limiter la casse dans les dernières minutes.

Pourquoi? Parce que je devais le faire. Je devais autre chose dans ce match, a enchaîné le Ballon d’or 2022. Je devais faire ce que je faisais quand j'étais petit. Faire les choses comme si je jouais avec mes amis. Nous sommes des professionnels, mais dans le football et sur le terrain, je joue comme je le faisais avec mes amis. Je l'ai fait car c'était un match très important et que cela allait rester dans la tête du public et des supporters. C'était le moment de le faire."

Aussi bien contre le PSG que face à Manchester City, Karim Benzema a sorti des prestations mémorables qui ont grandement contribué à faire de lui le meilleur joueur du monde lors de la saison 2021-2022.