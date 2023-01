Espagne: Dani Alves arrêté et placé en garde à vue pour agression sexuelle présumée

Accusé d'agression sexuelle dans une boîte de nuit de Barcelone, Dani Alves a été entendu ce vendredi par la police. Le footballeur brésilien a finalement quitté le commissariat dans une voiture de police pour être présenté devant un juge.

Le footballeur brésilien Dani Alves pourrait rapidement se retrouver en détention en Espagne. Accusé d'agression sexuelle par une femme, le latéral droit passé par Séville, le PSG et surtout le FC Barcelone a été entendu ce vendredi par la police catalane. Si le joueur de 39 ans a voyagé depuis le Mexique, où il joue avec les Pumas, et s'est rendu librement au poste, il en est ressorti dans un véhicule des forces de l'ordre.

Selon les informations des médias espagnols comme ABC, l'international auriverde aux 126 sélections a ensuite pris la direction du palais de justice pour pour y être présenté devant un juge. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain est soupçonné d'agression sexuelle, le 30 décembre 2022, dans une discohèque de Barcelone. L'international brésilien a nié tous les faits qui lui sont reprochés dès le début de cette affaire.

De potentiels attouchements en boîte de nuit

Les faits présumés, se seraient déroulés à l'intérieur de la boîte de nuit Sutton à Barcelone, le 30 décembre. Ancien joueur du Barça, Dani Alves y passait alors quelques jours de vacances vant le début du championnat de clôture au Mexique. D'après la victime présumée, l'ancien du Barça aurait mis sa main dans ses sous-vêtements. La jeune femme a alors alerté ses amis présents au sein de la discothèque de ces potentiels attouchements et ce sont eux qui ont alors prévenu le personnel de sécurité de l’établissement.

Le protocole en vigueur dans la ville de Barcelone contre les agressions et le harcèlement sexuel dans les lieux de vie nocturne privés a été lancé et la police a rapidement ouvert une enquête. Le soir même de l’agression supposée, la victime présumée a été examinée dans un hôpital barcelonais et a été entendue par les forces de l’ordre.

Alves nie tous les faits contre lui

Invité de l'émission Y ahora Sonsoles sur la chaîne espagnole Antena 3 début janvier, Dani Alves a publiquement nié les accusations contre lui. Le défenseur aux deux titres en Ligue des champions avait confirmé être présent dans la boîte de nuit ce soir-là mais il avait assuré ne pas connaître la victime présumée.

"Je voudrais tout nier, avait ainsi lancé le vétéran de 39 ans à la télé espagnole. Oui, j'étais dans cet endroit, avec d'autres personnes, en train de profiter. Et ceux qui me connaissent savent que j'adore danser. Je dansais et m'amusais sans envahir l'espace des autres. Je ne sais pas qui est cette dame. Non, je n'ai pas fait ce qu'elle a dit."