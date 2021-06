Danemark: Eriksen va quitter l’hôpital ce vendredi

Christian Eriksen va quitter l’hôpital de Copenhague ce vendredi, six jours après son malaise cardiaque lors de la rencontre entre le Danemark et la Finlande (0-1).

Christian Eriksen va sortir de l’hôpital de Copenhague ce vendredi, annoncent les médias italiens. Le milieu de terrain du Danemark y était depuis six jours et son admission samedi dernier après son malaise cardiaque à la 43e minute du match entre le Danemark et la Finlande (0-1). Le joueur s’était effondré tout seul avant d’être réanimé par des massages cardiaques et l’usage d’un défibrillateur. Il était arrivé conscient à l’hôpital situé à proximité du stade.

Après avoir subi plusieurs examens, le joueur a subi une opération jeudi pour se faire implanter un défibrillateur automatique (ICD). Un appareil qui permet "de délivrer un choc directement en cas d’anomalie du cœur", expliquait le cardiologue Alain Ducardonnet, jeudi sur BFMTV. "Généralement, les personnes ne s’en rendent même pas compte, précisait-il. Ils n’ont pas le temps de faire le malaise et le cœur repart normalement."

Un point dans deux à trois semaines

Selon Sky Sport Italia, Eriksen le conservera au minimum deux ou trois semaines avant de revoir les médecins qui détermineront alors si le problème est résolu ou si le joueur doit le conserver de manière permanente. Le joueur de l’Inter Milan va rejoindre sa maison située à Odense pendant les prochaines semaines pour récupérer. Il pourrait aussi se rendre en Italie début juillet pour y rencontrer les dirigeants milanais. Ces derniers sont en contacts réguliers avec son entourage depuis l’accident.

S’il devait conserver son défibrillateur de manière permanente, sa carrière de footballeur en Italie serait alors compromise puisque le protocole italien (Cocis, Comité d'organisation cardiologique de la remise en forme sportive) n’autorise pas de pratiquer un sport de contact avec un défibrillateur relié au cœur.