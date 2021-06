Danemark: Kjaer a vécu "un choc pour toujours" lors du malaise d’Eriksen

Simon Kjaer, le capitaine du Danemark, confie avoir vécu un choc qui restera gravé en lui pour toujours lors du malaise de son coéquipier et grand ami Christian Eriksen. Il veut jouer pour lui, ce jeudi face à la Belgique (18h).

Il a été qualifié de "héros" pour son attitude exemplaire après le malaise cardiaque de Christian Eriksen. Simon Kjaer, capitaine de l’équipe du Danemark, a publié un message ce jeudi à quelques heures du deuxième match sa sélection à l’Euro contre la Belgique, ce jeudi (18h). Le joueur de l’AC Milan avait agi très vite, samedi au moment où Eriksen, son coéquipier et grand ami, s’est effondré seul sur le terrain lors du match entre la Finlande et le Danemark.

>> Euro: les infos en direct

L’ancien Lillois s’est rapidement porté à ses côtés pour le placer en position latérale de sécurité, faire appel aux secours et tenter d’éviter qu’il n’avale sa langue. Il a ensuite incité à former un cercle pour masquer autour des secouristes et masquer au public leur intervention pour sauver la vie d’Eriksen, réanimé après plusieurs massages cardiaques et le recours à un défibrillateur. C’est aussi lui qui a tenté, avec Kasper Schmeichel, de rassurer la femme d’Eriksen, descendue en pleurs sur le terrain et qui a cru assister à la mort de son mari.

"Ce furent des jours très spéciaux où le football n’était pas la chose la plus importante, a écrit Kjaer dans un message sur son compte Twitter, ce jeudi. Un choc qui fera partie de moi – de nous – pour toujours. La seule chose qui compte vraiment, c'est que Christian soit OK. Je suis fier de la manière dont nous avons agi en tant qu’équipe et comment nous nous élevés ensemble dans ces moments difficiles. Je suis touché et reconnaissant de tout le soutien."

"Nous jouerons pour Christian"

Kjaer avait été remplacé assez rapidement après la reprise du match face à la Finlande, encore sous le coup la puissante émotion l’ayant traversé quelques heures plus tôt. Il veut tourner la pagece jeudi en pensant à Eriksen.

"Aujourd’hui, nous allons entrer sur le terrain avec Christian dans nos cœurs et pensées, explique-t-il. Cela nous donne la paix dans nos esprits, qui nous permet de nous focaliser sur un match de foot. Nous jouerons pour Christian et comme toujours pour le Danemark. C’est notre plus grande motivation."