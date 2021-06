"Eriksen, je t'aime": Son dédie son but à son ancien coéquipier

Heung-Min Son a adressé un joli message à Christian Eriksen après son malaise cardiaque à l’Euro. Ancien coéquipier du Danois à Tottenham, l’attaquant lui a dédié son but marqué dimanche avec la Corée du Sud.

Heung-Min Son et Christian Eriksen ont fait les beaux jours de Tottenham pendant cinq ans, entre 2015 et 2020. Au lendemain du grave malaise cardiaque subi par le meneur de jeu danois à l’Euro, le Coréen lui a rendu un bel hommage ce dimanche.

Auteur du but de la victoire contre le Liban (2-1) lors des éliminatoires pour le Mondial 2022, Heung-Min Son a couru en direction de la caméra la plus proche.

Après avoir mimé le numéro 23 avec les doigts, en référence au maillot d’Eriksen chez les Spurs, l’attaquant de 28 ans lui a envoyé un beau message: "Christian Eriksen, je t’aime".

Nouvelles rassurantes pour Eriksen

Portée par la star de Tottenham, la Corée du Sud a fini invaincue lors des six matchs du deuxième tour des éliminatoires du Mondial 2022 dans la zone Asie. Malgré près de 8.000 kilomètres de distance entre Copenhague et la ville de Goyang où évoluait Heung-Min Son ce dimanche, l’attaquant des Spurs n’a pas manqué de saluer son ami.

Dès samedi, plusieurs des partenaires de Christian Eriksen à l'Inter Milan ont eu des attention pour le Danois. Acharaf Hakimi avec le Maroc ou encore Romelu Lukaku pour le premier but belge contre la Russie à l’Euro (3-0). A travers toute la planète foot et même au-delà du sport, Christian Eriksen et ses proches ont reçu de nombreux messages de soutien.

Les dernières nouvelles communiquées ce dimanche par la Fédération danoise sur Christian Eriksen ont encore un peu plus rassuré la planète foot. Miraculé et désormais dans un état "stable", le milieu offensif de 29 ans se trouve toujours à l’hôpital pour des examens supplémentaires.